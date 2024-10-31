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房市新政發威 中國一線城北京、上海新屋成交量增43%、28%

記者陳湘瑾／綜合報導
中國一線城市房市新政屆滿一個月，低迷的房地產市場成交再度活躍。（中新社）
中國一線城市房市新政屆滿一個月，低迷的房地產市場成交再度活躍。（中新社）

中國一線城市9月底紛紛宣布房市新政，包括放寬限購、降低稅費和取消限售等措施，如今已經屆滿一個月，新政大大刺激一線城市低迷房地產市場成交再度活躍。

北京此前發布房地產新政涉及放寬限購、調整存量房貸利率、降低首付比例、取消普宅與非普宅標準等內容。截至10月27日，北京新建商品住宅總成交量達4042套，月增43.5%。還有不少房企明確提出即將在10月底收回既有優惠。

上海則進一步放寬限購、下調二套房首付比例、降低交易稅費。財聯社整理58同城、安居客等平台的數據顯示，9月29日到10月28日，上海新房成交1萬4137套，成交量月增28.24%；二手房成交2萬3234套，成交量月增44.87%。

廣州則全面取消住房限購政策，加上降首付、降利率等政策。

中指研究院監測表明，9月30日至10月27日期間，廣州市新建商品住宅網簽8994套，網簽面積95.8萬平方公尺，年增44.3%，月增66.9%，而二手住宅網簽宗數在10月前三周累計已超過7000宗。

深圳亦推出放寬限購、取消限售和調整個人住房貸款等措施。深圳中原研究中心數據顯示，10月截至28日，深圳新房住宅網簽量達到3211套，為近18個月最高，二手住宅過戶量為5256套，為近43個月新高。

第一財經指出，歷來房地產周期中，中國一線城市都是調控和市場的指標，國海證券此前提出，房地產止跌回穩，關鍵是發揮一線城市的帶動作用。一線城市作為行動標竿，將有助於穩定市場預期，提升購房者市場信心，促進房市平穩健康發展。

自9月底一系列政策推出以來，中國各地房地產熱度都有所回升。

根據21世紀經濟報導，一位房企分析師表示，今年十一假期期間，各地房市明顯飆漲，雖然十一假期過後至今的三個星期，數據有不同程度回落，不過整體成交量都處於相對較好水平，預計成交量穩定在此水平有望持續到12月。

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