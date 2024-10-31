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台積電不給英特爾折讓優惠 3奈米代工照收原價

記者尹慧中／綜合報導

台積電先進製程需求夯，傳出取消原本給予英特爾高達四成的3奈米製程代工價折讓優惠，要英特爾改為原價付款，助益台積電後續利潤有望隨之拉升。

對於相關傳聞，英特爾表示，台積電是重要合作夥伴，雙方如今仍維持「良好的商業關係」。台積電則說：「英特爾是我們重要的長期客戶，台積公司深信唯有客戶成功，我們才能成功。」

台積電30日股價跌10元、收1030元，外資賣超2903張，周三ADR早盤下跌1.5%；英特爾周三早盤股價則跌約0.5％。

路透報導，台積電決定取消給英特爾的折扣，不再對原價2.3萬美元的3奈米晶圓提供40%價格優惠，英特爾須支付全額，恐進而壓縮英特爾的利潤。

業界認為，台積電罕有提供40%價格優惠，可能是小數點點錯或誤傳，過往台積電對大客戶普遍僅提供約3%至5%折讓優惠，若對部分客戶取消相關價格優惠，多是因為配合客戶生產排程變更。

尤其當下台積電3奈米製程供不應求，蘋果、輝達（NVIDIA）、高通、聯發科、超微（AMD）等大客戶搶著要，若英特爾變更既定生產排程，就得重新排隊，原先的價格折讓計畫自然同步取消，台積電照原價收費，有望挹注利潤持續攀高。

英特爾雖然積極投入晶圓代工事業，仍擴大自家產品委外生產，不僅GPU和台積電合作多年，今年英特爾「Arrow Lake」CPU晶片塊（tile）部分也委由台積電操刀。

業界並傳出，英特爾下世代AI晶片「Falcon Shores」設計定案，明年可望採台積電3奈米量產，後續主要晶片「Nova Lake」平台也將陸續採用台積電2奈米生產，外傳最快2026年推出。

不過，英特爾委外釋單台積電之際，也傳出有意結盟三星發展晶圓代工。韓媒日前披露，英特爾正與三星接洽籌組「晶圓代工聯盟」，共同對抗台積電。業界關注，英特爾可能以釋出處理器委外代工訂單作為與三星的交換條件，牽動台積電後續訂單動態。

台積電 晶片 利潤

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