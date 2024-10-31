我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

長城汽車搶占俄羅斯汽車市場 明年擴產達20萬輛

記者林宸誼／綜合報導

中國汽車製造商長城汽車明年起將把俄羅斯裝配線產能擴大到20萬輛，以搶占在俄羅斯復甦中的汽車市場占有率。

路透報導，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，大多數西方車企放棄俄羅斯市場，轉而專注國內生產。自此，以銷售衡量，中國汽車製造商在俄羅斯汽車市場的市占已占逾半。

長城汽車是唯一在俄羅斯擁有工廠的中國汽車製造商，該公司自2019年起就在莫斯科南部的圖拉地區生產哈弗品牌SUV，這也是中國汽車企業在海外首個涵蓋衝壓、焊接、塗裝、總裝四大生產製程的整車製造廠，目前年產能為15萬輛。

長城汽車的競爭對手奇瑞，也增加在俄羅斯的汽車組裝，但這樣做是透過進口接近成品的汽車，並在西方競爭對手因烏克蘭戰爭而騰出的工廠完成組裝。

華爾街日報報導，雖然中國在電動車領域已被公認為處於全球領先地位，但傳統的汽油動力汽車仍是增長的主要驅動力，特別是來自俄羅斯的需求爆增。自俄烏衝突爆發以來，西方車企紛紛撤出俄羅斯市場，而中國汽車2023年在俄羅斯的出口增量約為80萬輛，銷量至少是2022年的五倍之多。

報導認為，在俄羅斯，中國品牌已填補了歐洲、日本和南韓汽車品牌留下的空置展廳和工廠。

在過去的三年裡，中國迅速超越了長期占主導地位的競爭對手日本、德國和南韓，現在又取得汽車出口大國的桂冠。

俄羅斯 烏克蘭 南韓

上一則

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

下一則

美10月私企新增就業激增至23.3萬名 1年多來最高

延伸閱讀

金融時報：俄烏洽談重啟停攻能源設施談判

金融時報：俄烏洽談重啟停攻能源設施談判
北韓派兵援俄後 兩國外長將在莫斯科舉行戰略會談

北韓派兵援俄後 兩國外長將在莫斯科舉行戰略會談
習晤芬蘭總統 脫鉤斷鏈、新冷戰不符利益成共識

習晤芬蘭總統 脫鉤斷鏈、新冷戰不符利益成共識
習近平晤芬蘭總統 宣布對芬蘭單方面免簽

習近平晤芬蘭總統 宣布對芬蘭單方面免簽

熱門新聞

彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00
發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

2024-10-24 09:36
在新聞周刊最新公布的「2024年全球最值得信賴公司」榜單中，共有九家台廠在科技硬體類中入選。(路透)

全球最受信賴科技硬體公司… 台廠占9家 第1名是這家

2024-10-24 12:09
中國跨境快時尚電商希音「SHEIN」據報上半年利潤跌七成。(路透)

中國快時尚龍頭SHEIN 上半年利潤暴跌七成

2024-10-23 09:38

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品