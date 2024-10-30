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川普再提對台晶片課關稅 業界分析：若當選不利台積電

編譯劉忠勇、記者崔馨方／綜合報導
川普兩度點名台灣偷走美國晶片事業，台積電股價都受重創。(歐新社)
川普兩度點名台灣偷走美國晶片事業，台積電股價都受重創。(歐新社)

共和黨總統候選人川普選前聲勢益加壯大，上周末受訪時揚言，若再度當選總統，將對台灣進口的晶片課徵關稅，首當其衝的台積電ADR在28日大跌4.3%。

瑞穗金融集團分析師已指出，若川普當選，對台積電不利。花旗半導體產業分析師陳佳儀分析，儘管地緣政治、美國選後可能對中國採取更嚴格限制，但考量台積電執行力，以及與美國商務部合作的KYC系統認證完善，預計台積電能有效應對不確定性並妥善管理風險，評等與目標價維持「買進」、1540元台幣（約48美元）不變。

花旗分析師開始研究關稅可能對整個晶片供應鏈新增的成本，「在多數情況下，台積電並未直接出貨到美國市場，若要依進口製成品的半導體含量課徵關稅，則需對數千種包含各類晶片的產品做複雜審查，科技供應鏈成本勢必會全面增加」。

陳佳儀表示，台積電超過60%營收來自美國客戶，如蘋果、Nvidia(台譯輝達，中國譯英偉達)、高通、英特爾和超微。然大部分電子產品包括iPhone等，都在美國以外地區組裝，才能享有較低成本優勢。

川普26日接受播客(Podcast)訪問時老調重彈，「台灣偷了我們的晶片事業…還指望保護」。他還批評拜登政府的晶片法，「那個晶片交易(指晶片法)太糟糕，我們投入了數十億美元，讓有錢的公司進來借錢，在這裡建立晶片公司。他們無論如何也不會給我們好的公司」。

彭博商業周刊7月刊出的專訪中，川普被問到是否會捍衛台灣抵禦中國入侵時說，「我認為，台灣應該為我們的防衛付費。你知道，我們跟保險公司沒兩樣。」

川普擴大貿易戰，也可能對半導體業形成挑戰。分析師摩爾海德說：「川普若上台，可能對中國實施大規模關稅，這將引發中國反制，正如美光的遭遇。」

專家也警告，縱使賀錦麗當選，對半導體貿易也未必「毫無阻礙」。拜登政府對中國實施嚴格的出口管制，已影響Nvidia等半導體公司在中國業績。實施出口管制前，輝達有25%以上營收來自中國，如今不到10%。

CNBC指出，鑒於台灣相關的地緣政治問題及中國可能入侵的風險，美國企業面臨在美國本土建立台積電以外替代選項的壓力不斷升高。

晶片 台積電 川普

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