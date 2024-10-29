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華為Mate 70下月上市 供應鏈動起來

記者謝守真／綜合報導

華為年度機皇「華為Mate 70」系列手機預計11月發表。在接近產品上市日期，新機生產速度也正在提升中。科創板日報引述供應鏈相關人士表示，目前華為Mate 70系列正抓緊投產，為11月上市做準備。據悉，11月，部分零件的計畫投產數量相較Mate 60同期增加約50%。

快科技指出，華為Mate 70系列部分零件今年9月就已進入供貨階段。有供應商稱，其生產線在中秋節前夕便已啟動量產流程。

有數位部落客則透露，Mate 70全系列配備無線充電、支援衛星通信、潛望式長焦鏡頭和可變光圈。在ID設計上，新機將採3D人臉加側邊指紋組合，配備全等深微曲面螢幕，中框為金屬直角邊，保留標誌性大圓形攝影鏡頭模組，而頂級Mate 70非凡大師則採八邊形鏡頭設計。

鳳凰科技則援引消息稱，Mate 70系列繼續擁有三款機型，分別為Mate 70、Mate 70 Pro和Mate 70 Pro+。這次華為提供兩種螢幕規格：1.5K直螢幕和2K曲面螢幕，尺寸在6.7至6.8吋間，均採用京東方面板技術，具備120Hz自適應刷新率及3,000尼特峰值亮度。

事實上，華為與京東方的合作其實從Mate 20系列就早已開始，近年，雙方共同研發的面板表現也相當良好，如前陣子在大陸火紅的首款三折疊螢幕手機Mate XT非凡大師，正是選擇京東方柔性OLED面板。不過，目前未確定Mate 70系列會選擇哪款型號的面板。

華為 供應鏈 中秋

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