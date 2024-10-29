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瑞幸明年進軍美國 平價搶星巴克市場

記者謝守真／綜合報導

中國咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」傳出最快明年進入美國市場，目前正在為其做準備。知情人士稱，瑞幸將瞄準紐約等擁有大量中國學生和遊客的城市，打算以平價搶攻競爭對手星巴克的市場。

據英國「金融時報」報導，知情人士稱，瑞幸在性價比方面具有優勢，該公司希望利用在其在中國銷售平價咖啡的經驗，透過低廉銷售價格介於2至3美元的飲品，來削弱美國現有企業的競爭。瑞幸一直在NBA比賽期間投放廣告，用以在計畫推出前建立知名度。

知情人士透露，瑞幸正為最快明年在美國推出產品奠定基礎，建立供應鏈並為美國市場專門開發技術等；將瞄準紐約等擁有大量中國學生和遊客的城市。

瑞幸咖啡計劃於今年第4季至2025年第1季啟動大規模出海計畫，重點考慮東南亞和美國市場。目前在海外，瑞幸只在新加坡開設38家直營門店。瑞幸更換新管理層後，管理團隊多次探討出海計畫，但態度謹慎，調研包括東南亞、日韓、美國等多個市場，最終選擇新加坡作為出海首站。

中國官媒「環球網」指出，瑞幸咖啡一直在建造其供應鏈，為進入美國市場和東南亞市場做準備。今年，該公司在江蘇省昆山開設一家投資1.2億美元的咖啡烘焙廠，年烘焙能力為3萬噸。

據了解，瑞幸咖啡去年年收入為人民幣249億元（約34.9億美元），去年首次超過星巴克在中國的營收。今年第2季，該公司營收增長35%，至人民幣84億元（約11.7億美元），創單季收入新高；淨收入為人民幣8.7億元（約1.2億美元）。

咖啡 東南亞 星巴克

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