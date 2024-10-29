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A股也有「川普概念股」？川大智勝開盤漲停 大摩成第8大流通股東

記者林宸誼／即時報導
被中國投資者視為是「川普概念股」的川大智能，29日一開盤，股價即釘死在漲停板。股市示意圖。（AI生成）
被中國投資者視為是「川普概念股」的川大智能，29日一開盤，股價即釘死在漲停板。股市示意圖。（AI生成）

10月以來，美國政壇風雲變幻，市場情緒轉向共和黨總統候選人川普有利方面，並推動川普概念相關股票走高。曾在今年7月曾因川普槍擊被炒作的川大智能，29日一開盤，該公司股價即釘死在漲停板。

金融界報導，值得一提的是，川大智勝近期發布2024年第3季財報顯示，新進十大流通股東中，摩根史坦利本期持有127.4萬股，占流通股比例0.61%，成為川大智勝的第八大流通股股東。

投資者表示，大摩也在押注川普勝出。但也有投資者指出，這是大摩在做量化。

瀟湘晨報報導，由於證券簡稱帶有「川」與「勝」字，川大智勝被部分中國投資者，看作是川普勝選的象徵。

在2016年川普參選美國總統以來，川大智勝的股價，就與川普競選活動緊密相關。2016年，川普當選美國總統後的首個交易日，川大智勝在盤中幾近漲停；2020年美國大選期間，川普選票領先時，川大智勝的股價也接連上漲。

今年6月，美國總統大選首次辯論舉行，由於川普表現較佳，川大智勝再度獲得股民關注，當天實現漲停。7月13日川普在賓州競選集會上遭遇槍擊事件後，川大智勝又再次收穫漲停。

值得注意的是，10月以來，川普在當地的支持率快速上升，同時川大智勝的關注度也再次上升，股價也一路上漲。自9月24日以來，川大智勝漲幅已超過80%。

然而，川大智勝的實際財務狀況並不突出。第3季財報顯示，公司前三季度營收為人民幣1.27億元，年增5.37%；虧損人民幣2,703.64萬元，年減4.99%。

對與川大智勝的股價暴漲，不少中國投資者在股吧發帖表示，股民們是在用「玄學」炒股。還有人調侃，「還是炒大A簡單，去年研究生肖，今年研究名字」。

不過，川大智勝曾表示，公司擁有自主研發的針對低空安全管控需求研製的低空監視雷達系統，這一技術背景也讓部分投資者相信，川大智勝股價的飆升或許得益於「低空經濟」熱潮的推動。

川普 投資 槍擊

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