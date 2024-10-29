我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

中國房市新政滿月 中古屋交易量明顯上漲

財經新聞組／綜合報導

中國在9月底宣布包含降低房貸在內多項房地產政策，刺激房市。新政至今上路滿月，據統計，北上廣深的中古屋成交量在10月明顯上漲。其中北京交易中古屋的簽約數達1.6萬戶，創19個月來新高。

中國人民銀行（中國央行）與中國金融監管總局在9月29日晚間共同宣布4項金融政策，以支持中國房地產。隨後4大一線城市紛紛響應，北京、上海「放寬了限購的條件」，廣州「全面取消限購」，深圳「部分區域取消限購」。

第一財經報導，新政上路1個月，北上廣深的中古屋交易量明顯增加。報導引述中原地產研究院的最新統計數據指出，截至10月24日，北京10月簽約並公告的中古屋達到1萬1699戶，預計全月將突破1.6萬戶，創下近19個月來的新高。

9月時北京簽約並公告的中古屋1萬4349戶，8月1萬4363戶、7月1萬5575戶、6月1萬4987戶。

中國房地產住宅資訊服務平台（CRIC）的監測數據顯示，今年10月上海、深圳、廣州的中古屋市場活絡程度優於新成屋。

報導指出，自上海中古屋日均簽約並公告數量基本維持在800戶左右。截至10月23日，總數已達到1萬6959戶，10月有望突破2萬戶。

截至10月21日，深圳已簽約並公告的中古屋共5005戶，較9月大幅增加1195戶，漲幅31%；至於廣州，截至10月24日，10月中古屋累計簽約達1萬3004戶。

中國房地產市場研究機構克而瑞表示，從政策持續性來看，10月延續復甦行情，一線城市因為政策利多，新成屋、中古屋的需求大概仍維持在高點，二、三線城市的成長可能持續放緩。

國信證券表示，一線城市直接受益於新政，二線城市則因為沒有發布地方房地產新政，以至於銷售成長幅度不及一線，且城市間分化較為明顯。

房地產 央行 證券

上一則

英特爾成都基地擴產 攻伺服器晶片封測服務

下一則

蘋果開發M5晶片 挹注台積電先進製程訂單

延伸閱讀

北京一小學發生隨機砍人事件 入夜警力部署維穩

北京一小學發生隨機砍人事件 入夜警力部署維穩
中國再傳持刀傷人事件 北京一小學門口5人受傷

中國再傳持刀傷人事件 北京一小學門口5人受傷
北京一小學外發生隨機砍人 5傷包括3學生 家長制伏兇嫌

北京一小學外發生隨機砍人 5傷包括3學生 家長制伏兇嫌
北京鼎泰豐「股東之爭」初步協商破局 無法交接公司章

北京鼎泰豐「股東之爭」初步協商破局 無法交接公司章

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

2024-10-24 09:36
麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣