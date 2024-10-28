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華為nova 13首銷 單日賣破11萬支

記者林茂仁／綜合報導
華為nova 13手機首銷賣爆。（取材自微博）
華為nova 13手機首銷賣爆。（取材自微博）

華為nova 13系列手機首銷賣爆，nova 13、nova 13 Pro兩款機型起售價分別為2699元和3699元（人民幣，下同，約378.9和519.3美元），多位數碼博主曬出的戰報顯示，華為nova 13系列首銷日銷量突破11萬台，刷新2024年度人民幣2000到4000元等級手機價位的首銷紀錄。

另外，華為聯合知名手機回收商閃回科技在指定門店推出為期一周的以舊換新活動，消費者前往指定門店購買華為nova 13系列，只需達到舊機回收價滿人民幣200元的條件，即可額外享受相應回收價20%的換新補貼。這一政策顯著降低了購機門檻，讓更多人能夠感受到華為nova 13系列所帶來的創新科技與AI智慧體驗，同時也為舊手機的回收再利用提供了便捷的渠道。

根據弗若斯特沙利文的資料，以2023年自消費者端回收交易總額計，閃回科技是中國最大的提供線下以舊換新的手機回收服務提供商，亦是中國第三大手機回收服務商，市占率分別約為7.4%及1.4%。

以舊換新已經成為助力新機上市的主要銷售策略之一。手機品牌廠商不僅利用這一策略來促進銷量增長，還通過與回收服務商如閃回科技的合作，為現有用戶提供額外的換新補貼，有效提升用戶的回購意願。

隨著雙11購物節的到來，華為nova 13系列的開售可謂恰逢其時。憑藉全面進階的影像系統、鴻蒙AI趣玩以及實力出眾的綜合表現，華為nova 13系列預計將迎來強勁的銷售勢頭，有望取得優異的銷售成績，進一步提升華為在智慧手機市場占有率。

值得一提的是，按照華為計畫，華為nova 13系列將於2025年開啟純血鴻蒙HarmonyOS NEXT的公測升級，將使nova 13系列的操作更為流暢。

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