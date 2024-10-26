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高盛：聰明錢棄中股 改買美股

記者林宸誼／綜合報導
美國投行高盛表示，在美國大選前，全球對沖基金開始拋售中國和更廣泛的新興市場股票，同時大幅買入美國股票。（本報資料照片）
美國投行高盛表示，在美國大選前，全球對沖基金開始拋售中國和更廣泛的新興市場股票，同時大幅買入美國股票。（本報資料照片）

美國投行高盛表示，在美國大選前，被稱為「聰明錢」的全球對沖基金開始拋售中國和更廣泛的新興市場股票，同時大幅買入美國股票。

高盛大宗經紀團隊表示，在一系列刺激政策的推動下，上個月中國股市飆升了20%，但本月卻出現大量資金外流。

在中國官方救市政策頻頻推出情況下，中港股在9月底及10月初拉出一波氣勢如虹的漲幅，當時，高盛集團的對沖基金客戶對中國股票的單周淨買入量，還創下自該類數據追蹤開始以來的最高記錄。

路透報導，高盛的主要經紀商團隊在最新報告中表示，預計對沖基金已削減截至10月23日中國股市累積買入高峰近80%部位。「在中國股市拋售的帶動下，本月新興市場將創有記錄以來最大淨拋售量之一。」

報導指出，中國股市已從高峰回落，因為投資者對北京刺激承諾缺乏細節感到失望，而川普當選美國總統的可能性增加了關稅風險。

高盛補充稱，本月到目前為止，對沖基金也出售其他新興市場，包括印度、台灣、南韓和拉丁美洲。

MSCI中國指數在9月大幅上漲23%，創下22個月來的最佳月度表現，不過，本月以來已下跌 4%。MSCI新興市場指數10月迄今則下跌了3%，而9月則上漲了6.5%。

高盛表示，由於強勁的就業數據和企業獲利抵消了經濟衰退的擔憂，對沖基金近六個月來首次轉向美國股市。高盛旗下機構經紀部門表示，投資組合經理人已連續數周淨買進美國資訊科技股。

高盛還表示，為因應美國總統競選中波動性加大的情況，對沖基金整體在過去一周和10月降低了槓桿率。

高盛 新興市場 投資

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