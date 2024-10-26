我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

中國智慧手機出貨 連4季升溫 vivo蟬聯第一

編譯黃淑玲、記者陳湘瑾／綜合報導
中國智慧手機今年第3季出貨量比去年同期成長3.2%，約6,878萬支，是連續第四季成長。（中新社）
中國智慧手機今年第3季出貨量比去年同期成長3.2%，約6,878萬支，是連續第四季成長。（中新社）

國際數據資訊公司（IDC）25日發布報告指出，中國智慧手機今年第3季出貨量比去年同期成長3.2%，約6878萬支，是連續第四季成長，且隨著新一輪換機周期到來，智慧手機市場需求持續看好。

報告顯示，vivo上季智慧手機出貨量年增21.5%，市占率18.6%，連三季蟬聯榜首，今年前三季總出貨量也保持首位。蘋果iPhone 16系列新機在9月上市後，出貨量雖年減0.3%，但市占率15.6%排名第二，重新回到前五名之列。

華為上季智慧手機出貨量年比成長42%，以15.3%的市占率位居第三。小米出貨量連五季增長，上季市占14.8%，排名上升至第四。Honor（榮耀）排第五，市占率14.6%。

IDC中國研究經理郭天翔說，去年第4季以來，中國智慧手機市場就穩步回升，過去三年積壓的換機需求逐步釋放，許多用戶已到了不得不換手機的時候，因此經濟大環境因素並未明顯抑制換機需求。

中國智慧手機市場平均單價較去年提升，原因除了上游成本增加的因素，還有部分消費者願意接受更高價產品。IDC分析，華為出貨量穩步回升，推動高階手機占比提高。上季600美元以上高階手機比重年比攀升3.7個百分點，來到29.3%。

IDC報告提到，上季中國折疊手機出貨量達到223萬支，雖仍見成長，可是成長較之前八季明顯放緩。折疊手機經過五年快速發展後，上季的市場滲透率依然只有3.2%。

另一家研調機構Canalys亦發布報告指出，第3季度中國智慧手機市場在暑期及開學購機旺季的推動下延續反彈步伐，出貨量年增4%至6910萬支。

Canalys調查顯示，vivo第3季出貨蟬聯榜首，市占19%。華為以1080萬支的出貨量和16%的市占位居第二，年增24%。榮耀以1030萬支的出貨量排名第三，儘管折疊機產品獲得熱捧，整體仍下滑13%。

蘋果iPhone 16系列新機9月20日在中國大陸開賣當天，北京一家蘋果商店門外...
蘋果iPhone 16系列新機9月20日在中國大陸開賣當天，北京一家蘋果商店門外，顧客排隊等候進場選購。(路透)

華為 iPhone 16 小米

上一則

高價產品需求強 Q3業績超預期 高露潔調升財測

延伸閱讀

彭博：台積查出客戶將晶片轉供華為 已斷出貨

彭博：台積查出客戶將晶片轉供華為 已斷出貨
彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨
華為「純血鴻蒙」憑什麼跟蘋果iOS及Andriod三分天下？

華為「純血鴻蒙」憑什麼跟蘋果iOS及Andriod三分天下？
高通CEO：AI智慧手機五年內就會普及

高通CEO：AI智慧手機五年內就會普及

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
美國前總統川普。美聯社

川普若勝選市場會怎樣？比特幣狂歡、這資產很慘

2024-10-18 13:59
麻省理工學院教授艾塞默魯是2024年諾貝爾經濟學獎三位得主之一。美聯社

新科諾貝爾獎得主示警：3股巨浪來襲將掀美國經濟風暴

2024-10-18 09:34

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐