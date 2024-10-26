我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

中國9月城鎮失業率5.1% 六成貧困監測對象消除返貧風險

記者廖士鋒／綜合報導
中國官方表示，9月城鎮失業率為5.1%。圖為北京海淀區清河街道2023年舉辦針對應屆畢業生為主的招聘會。（記者廖士鋒／攝影）
中國官方表示，9月城鎮失業率為5.1%。圖為北京海淀區清河街道2023年舉辦針對應屆畢業生為主的招聘會。（記者廖士鋒／攝影）

中國官方最新發布的數據顯示，9月城鎮失業率為5.1%，1到9月全中國城鎮新增就業1049萬人，同時截至9月底，有鞏固拓展脫貧攻堅成果任務的25個省，超過六成監測對象已消除返貧致貧風險，「其餘」均落實幫扶措施，守住「不發生規模性返貧致貧」底線。

中國人社部25日上午召開第三季記者會，官方統計，9月份城鎮調查失業率為5.1%，1至9月全中國城鎮新增就業1,049萬人。前三季延續實施階段性降低失業保險費率政策，為企業減少成本1,309億元。發放穩崗返還資金204億元，惠及職工5,605萬人。8月全中國城鎮調查失業率為5.3%，如今則是稍降0.2%。

中國人社部就業促進司副司長陳勇嘉指出，下一步將錨定「高質量充分就業」目標，全力推進就業目標任務完成。該部失業保險司副司長劉鵬則提到，對招用畢業年度及離校兩年內未就業高校畢業生、16-24歲登記失業青年，簽訂勞動合約，並按規定為其繳納社會保險費的企業，按每招用1人最高1,500元的標準發放一次性擴崗補助。今年以來已向17萬戶企業發放9億元，惠及62萬高校畢業生等青年群體。

而中國農業農村部也在25日是上午針對前三季農業農村經濟運行情況舉行記者會，該部副部長張興旺指出，截至9月底，有鞏固拓展脫貧攻堅成果任務的25個省，超過六成監測對象已消除返貧致貧風險，其餘均落實了幫扶措施，守住了不發生規模性返貧致貧底線。此外累計新增發放脫貧人口小額信貸414.73億元、惠及93.39萬脫貧戶，全中國脫貧人口務工就業規模為3301.6萬人。

對於中國2020年建立的「防止返貧監測幫扶機制」，中國農業部黨組成員夏更生則強調，「守住不發生規模性返貧底線是黨中央最關心的一件大事」，農業農村部把鞏固拓展脫貧攻堅成果、堅決守住不發生規模性返貧致貧的底線擺在突出位置，「牢牢守住了不發生規模性返貧致貧的底線」。

他強調，「現在一般的從發現到落實幫扶措施大概半個月時間」，幫扶資金這些年穩中有升，每年開展考核評估，壓緊壓實責任。盯重點就是緊緊地盯住因病、因學、因災和產業就業方面的突出風險隱患，今年主要是針對自然災害局部較重、肉牛價格持續低迷等情況，對有風險的農戶採取先幫扶再完善手續的辦法，對幫扶關口實行前移。

不過官方並未公布納入「防止返貧監測幫扶機制」的人口規模，以及設立以來的變化。

就業 保險 農業部

上一則

Hoka、UGG、New Balance跑鞋熱賣 德克斯調升全年財測

下一則

歐元區通膨預期探3年低點 接近歐洲央行2%目標

延伸閱讀

中國非在校青年失業率高 16-24歲為17.6%

中國非在校青年失業率高 16-24歲為17.6%
中國青年就業壓力仍大 16-24歲單月失業率17.6%

中國青年就業壓力仍大 16-24歲單月失業率17.6%
加州9月增1.5萬就業 灣區貢獻近半

加州9月增1.5萬就業 灣區貢獻近半
6成負評 加拿大反移民連2年激增

6成負評 加拿大反移民連2年激增

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
美國前總統川普。美聯社

川普若勝選市場會怎樣？比特幣狂歡、這資產很慘

2024-10-18 13:59
麻省理工學院教授艾塞默魯是2024年諾貝爾經濟學獎三位得主之一。美聯社

新科諾貝爾獎得主示警：3股巨浪來襲將掀美國經濟風暴

2024-10-18 09:34

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐