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蘋果i16傳擴大砍單 台鏈同步警戒

財經新聞組／綜合報導

蘋果iPhone 16系列新機再傳銷售逆風，中系分析師最新報告指出，受買氣不佳影響，蘋果擴大砍本季至明年上半年新機訂單，總量達1000萬支，使得今年下半年整體新機產量降至8400萬支，比他原預期少約4.5%，明年上半年蘋果營運更將承壓。

蘋果又傳大砍單，23日美股收盤重挫逾2%，24日早盤跌約0.4%，大立光、台積電、鴻海、和碩等台灣供應鏈同步警戒，惟針對相關傳聞，台灣蘋果協力廠向來不評論單一產品與客戶。

中系分析師預測，因買氣不如預期，蘋果大砍iPhone 16系列新機約1000萬支訂單，削減機種以非Pro款為主，預期供應商第4季將生產8000萬支iPhone，低於去年的8400萬支，整體今年下半年出貨量也降至8400萬支，比他原本預估的8800萬支少約4.5%。他預估，2025年第1季iPhone產量為4500萬支，第2季為3900萬支，各低於2024年的4800萬支和4100萬支。

iPhone 16系列買氣不振，主力鏡頭供應商大立光董事長林恩平日前坦言，10月拉貨動能與9月差不多，但11月比較明顯下滑，主要因客戶有下修訂單，「幅度滿大的。」他直言，第4季需求狀況變不好，本季出貨動能較上季差一點。

台積電和蘋果合作多年，雙方關係緊密，法人認為，Phone 16 Pro系列高階機種仍算熱賣，台積電下半年旺季可期。

鴻海則認為，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此，營運會逐季加溫，該公司下半年消費智能產品部門的表現，將較去年下半年成長，並不看淡。

由於出貨量下滑，中系分析師預期，蘋果來自iPhone的營收將於明年上半年承壓，伴隨平價版新機iPhone SE 4將發售，也會使得iPhone產品組合轉差。他預計，蘋果將在今年12月推出iPhone SE 4。iPhone SE通常是產品系列中價格最實惠的機型，但並不會每年更新。

iPhone 台積電 iPhone 16

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