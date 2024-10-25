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特斯拉釋出5驚喜 台鏈訂單看俏

編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
特斯拉電動皮卡Cybertruck已首度獲利。(路透資料照片)
特斯拉電動皮卡Cybertruck已首度獲利。(路透資料照片)

特斯拉23日公布上季財報與營運展望均優於華爾街預期，並釋出今、明年交車量都會持續增長、電動皮卡Cybertruck已首度獲利、平價車款維持明年上半年量產且售價可望壓至3萬美元內等利多。

法人指出，特斯拉不畏電動車市場逆風，交車量持續走揚，有助消除市場疑慮，貿聯-KY、和大、乙盛-KY、華孚、聯嘉等台灣供應鏈訂單同步看俏。

特斯拉23日盤後勁揚12%，24日早盤更暴漲近17%。

特斯拉23日共釋出五大喜訊，首先是上季財報表現亮眼，單季營收年增8%至251.8億美元，略低於市場預期，但淨利年增17%至21.7億美元，經調整後每股盈餘72美分，遠高於分析師預期，終結獲利連四季下滑頹勢；毛利率年增1.9個百分點至19.8%，遠高於市場預估的16.8%。

特斯拉將上季獲利成長歸功於交車量增加、以及出售碳排放額度的營收大增。上季汽車業務營收年增2%到200億美元，毛利率年比勁升2.5個百分點至17.1%，出售碳排放額度上季營收為7.39億美元，是歷來次高。

第二是交車量持續增長。特斯拉表示，儘管總體經濟環境持續嚴峻，仍預期2024年交車量將小幅成長。特斯拉執行長馬斯克表示，他的「最佳猜測」是明年交車量成長幅度將達20%至30%，原因是「較低成本的車款」與「自駕的到來」。

第三，2025上半年規畫生產較平價的車款如期進行。特斯拉表示：「新車款的計畫，包含更平價的車款，預定在2025年上半年開始生產。」馬斯克表示，明年平價車款搭配美國政府獎勵措施，價格可以壓到3萬美元以內。

第四，Cybercab與自駕計程車計畫順利，特斯拉希望在2026年開始生產。馬斯克表示，最終將每年生產200萬輛Cybercab，甚至可達400萬輛，2025年在德州和加州提供無人駕駛乘車服務。

第五，Cybertruck首度獲利、Semi電動卡車明年底量產。特斯拉表示，去年底開始交車的Cybertruck已首度出現正利潤，在美國市場是僅次於Model Y與Model 3的第三暢銷電動車。而Semi電動卡車明年底前將開始量產。

特斯拉 馬斯克 電動車

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