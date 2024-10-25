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中國進博會下月登場 129國3496企業參展

財經新聞組／綜合報導
第7屆中國國際進口博覽會11月5日登場，圖為首批進館展品的參展企業代表在進館儀式上亮相。(新華社)
第7屆中國國際進口博覽會11月5日登場，圖為首批進館展品的參展企業代表在進館儀式上亮相。(新華社)

第7屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉行，中國商務部表示，共有129個國家和地區的3496家企業參加企業展，國家、地區以及企業數都超過了上屆。

中新社報導，商務部部長助理唐文弘表示，第7屆進博會將於11月5日至10日在上海舉辦，主題為「新時代，共享未來」，同時舉辦虹橋國際經濟論壇。目前，各項籌備工作已基本就緒，整體展覽展示面積將超過42萬平方公尺，虹橋論壇將有主論壇和19場分論壇。

對於今年的展覽規模，唐文弘表示，共有129個國家、地區的3496家企業參加企業展，國家、地區和企業數都超過了上屆，參展的世界500大和行業龍頭企業達297家，創歷史新高；186家企業和機構「7屆全勤」。

他表示，今年的進博會中國館以「推進中國式現代化，共謀世界發展繁榮」為主題，重點展示推進中國式現代化建設和推動高水準對外開放的最新成果。虹橋論壇將發表「世界開放報告2024」和最新世界開放指數，為建設開放型世界經濟建言獻策。

本屆進博會將有一批代表新質生產力發展方向的展品首發首展，涵蓋高端裝備、新材料、海洋工程裝備、生物技術、先進農業技術等諸多科技前沿領域。中國館的展品也立足於發展新質生產力，聚焦未來網絡、人工智能、新能源等多個前沿科技領域。 　　

本屆進博會還有多個首次，包括企業展創新孵化專區首次聚焦數字經濟、綠色低碳、生命科學、製造技術四大賽道進行策展，展覽面積和項目數量均為歷屆之最；科技主題區首次設立新材料專區等。

進博會目前已成為中國對外開放的重要平台。據官方數據，前六屆進博會已有近2500項首發新產品、新技術、新服務亮相，累計意向成交額超過4200億美元。

商務部 人工智能

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