馬雲有意入股法國時裝品牌Sézane

阿里巴巴創辦人馬雲 有意入股法國時尚品牌Sézane。法媒引述消息人士指稱，Sézane股東之一的泛大西洋投資 （American General Atlantic）打算出售手上35%股權的其中一部分，馬雲和阿里巴巴董事會主席蔡崇信的家族辦公室藍池資本（Blue Pool Capital），已表達對這個法國品牌的興趣，最終可能收購Sézane約一成股份。

這次投資是馬雲自2016年投資法國波爾多酒莊之後最新動作，他將推動Sézane進軍亞洲市場並擴增線下通路。

今年9月阿里巴巴董事會主席蔡崇信與藍池資本（Blue Pool Capital）家族辦公室的執行長維斯伯格（Oliver Weisberg）合組財團，投資法國勃根地葡萄酒莊園。

法國媒體《l'Informé》報導，泛大西洋投資自2018年以來一直是Sézane重要財務合作夥伴，並打算轉售部分股權。相關股份的第一輪競投已於7月31日提交，並由高盛 協助進入第二階段，預計競投結果將在未來幾周內公布。

報導提到，這次交易完成後，Sézane創辦人Morgane Sézalory 仍保留控股權，而泛大西洋投資等繼續持有少數股權。據估計，Sézane 今年銷售額預計將達到五億歐元，最新的估值可能約十億歐元。

網路發跡的Sézane衣服風靡巴黎，分店門口經常大排長龍，品牌主打法國日常風格，最有名為五彩繽紛的毛衣，瀰漫優雅法式風格，深受各界女性愛戴。