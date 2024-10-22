我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

路透：中國雙11「光棍節」好景不再 消費降級情緒瀰漫市場

記者林宸誼／即時報導
路透報導，大多數商家和零售分析師對今年的光棍節銷售不太樂觀。圖為2023年「雙十一」當天浙江省樂清市一家快遞物流園，工作人員在流水線上忙碌。(新華社)
路透報導，大多數商家和零售分析師對今年的光棍節銷售不太樂觀。圖為2023年「雙十一」當天浙江省樂清市一家快遞物流園，工作人員在流水線上忙碌。(新華社)

中國最大的購物季節雙十一「光棍節」（11月11日）的銷售活動已經開始，但路透報導，大多數商家和零售分析師對今年的光棍節銷售不太樂觀。他們預計，今年的銷售情況充其量是不溫不火，主要原因依然是面臨消費降級壓力的消費者，對大陸的經濟困境持悲觀態度。

路透報導，「光棍節」最早是由中國電商阿里巴巴在2009年發起的，目的是動員單身人士在這個持續數週的購物季節好好犒賞自己。整個購物活動在11月11日「雙十一」這一天到達高峰。全中國的電商平台和實體店，往往為爭奪顧客紛紛推出各種降價促銷措施，展開一場激烈的價格大比拼。

在京東註冊的家具商吳倩表示，到京東平台希望利用這個機會清理庫存，也許還能勉強賺點小錢，但預計這項活動不會帶來整體銷售成長。

吳倩指出，消費者不再等到購物節才購物，中國電子商務平台的多元化，代表全年都有多種選擇。

中國的房地產市場深陷嚴重衰退，國際貿易環境日益惡化，導致這個世界第二大經濟體成長緩慢和就業市場一片蕭條。

中國當局在9月下旬雖然推出了多項力度更大的經濟體刺激措施，但其中許多措施的具體操作細節尚不清楚，這些措施是否能夠對消費者信心產生較大的積極影響，還有不少不確定性。

46歲的鄭莉指出，過去非常重視「光棍節」，會搶購衣服和日常用品，但現在不再這樣了，「今年，我真的找不到任何衝動，也許我會給我兒子買一件羽絨服。」

根據數據供應商Syntun的估計，去年主要電子商務平台的累計商品交易總額（GMV）成長了2%，達到人民幣1.14兆元。這與曾經常態化的兩位數的增幅相去甚遠。

獨立電子商務專家盧正旺指出，供應商越來越理性，商品交易總額（GMV）再不是核心追求，利潤才是。但現在獲取利潤很不容易，競爭超級激烈，只有降價才能賣出去。

兩年來，由於經濟環境日益艱難，大幅折扣成為商家促銷的重要手段，連阿里巴巴和京東這樣的電商巨頭，在面臨拼多多等廉價電商平台競爭的時候，都不得不擠壓成千上萬的小企業的利潤。

今年「雙十一」期間，隨著阿里巴巴國內電商部門一系列友商措施的公布，商家面臨的壓力將有所緩解。京東和拼多多也提出了類似的措施。

電商 利潤 拼多多

上一則

中國業績慘 Starbucks暫不發布財測

下一則

Fed放緩降息步調聲浪漲 市場估11月利率不動可能性上升

延伸閱讀

選情膠著 路透最新民調曝：賀錦麗46％穩定領先川普43%

選情膠著 路透最新民調曝：賀錦麗46％穩定領先川普43%
情報部門示警：若賀錦麗當選 俄羅斯恐煽動示威

情報部門示警：若賀錦麗當選 俄羅斯恐煽動示威
誰當美總統對克宮都沒差？路透：俄官媒明顯青睞川普

誰當美總統對克宮都沒差？路透：俄官媒明顯青睞川普
下注金額增 預測市場平台川普勝率飆破60%

下注金額增 預測市場平台川普勝率飆破60%

熱門新聞

台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
川普可能再次當選美國總統，美元看漲期權的押注飆升。（美聯社）

大選日逼近…川普賭盤勝率逆轉 美元看漲期權押注飆升

2024-10-16 07:10
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
麻省理工學院教授艾塞默魯是2024年諾貝爾經濟學獎三位得主之一。美聯社

新科諾貝爾獎得主示警：3股巨浪來襲將掀美國經濟風暴

2024-10-18 09:34

理財Q&A／我到底有多少淨資產？這樣計算

2024-10-14 02:00
在美國中古車市場中，電動車價格變得更為優惠。(歐新社資料照片)

二手電動車價格雪崩 兩年跌幅達25%

2024-10-15 13:08

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制