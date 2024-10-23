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中國非在校青年失業率高 16-24歲為17.6%

記者黃雅慧／綜合報導
中國統計局22日發布9月年齡組失業率數據，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.6%，仍居高不下。（中新社）
中國統計局22日發布9月年齡組失業率數據，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.6%，仍居高不下。（中新社）

中國統計局22日發布9月年齡組失業率數據。值得注意的是，中國全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.6%，雖相較8月失業率18.8%有所緩和，但仍處高位。

中國統計局數據顯示，9月不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.7%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%。

而該數據引起中國網民議論，除了質疑統計的方法、內容外，針對青壯年階段失業率有較多質疑：有網友評論「這數據做得真漂亮」、「30-59歲勞動力失業率為3.9%？？？？ 確定不是就業率？」，也有網友自發調查稱「我調查了一下身邊的，都是30到59的，沒有工作的占12.7%，樣本量63人。」，也有網友獻策，「想看沒交社保的比例，我覺得更接近真實數據」。

中國統計局副局長盛來運18日在記者會上曾稱，有三個因素在支撐中國就業穩定：一是經濟持續增長；二是產業結構面臨轉型；三是人口結構變動從2013年到去年，平均每年16-59歲勞動力資源數量淨減少500萬至600萬左右，去年淨減少約1000萬人。

盛來運稱，當前中國就業結構性矛盾比較突出。青年就業壓力比較大，失業率還是偏高。

中國統計局在去年6月一度暫停發布青年失業率，社會輿論普遍認為主因在於當時16至24歲青年失業率上升至21.3%後，官方選擇蓋牌以對。不過，中國統計局後稱將在校生排除在失業率數據外，並將25歲至59歲年齡組分為兩組後，並於今年1月恢復公布青年失業率數據。

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