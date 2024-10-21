金價高消費弱 中國各大金店出現閉店潮

金價頻創歷史新高，導致黃金珠寶消費走弱，中國各金店因此出現大規模閉店潮。（中新社）

21日亞市開盤，現貨黃金價 格延續了上一個交易日的走勢。8時，現貨黃金價格達到每盎司2754.01美元(約1萬9601人民幣)，再創歷史新高。但在金價不斷走高下，黃金珠寶消費卻不斷走弱，中國各大金店也因此出現大規模閉店潮。

據齊魯晚報報導，20日，從周大福、老鳳祥、周生生、潮宏基等品牌店的官方公眾號了解到，足金飾品的金價均已突破每克人民幣800元。其中，周大福18日福足金首飾價格為806元。

對於金價不斷上漲，中國企業資本聯盟中國區首席經濟學家柏文喜表示，金價上漲的主要原因包括國際貨幣 寬鬆政策和多國央行 增持黃金的意願強烈。

另一方面，中國國家統計局的數據顯示，自今年4月以來，中國中國金銀珠寶零售總額年比已連續六個月負成長。整體來看，1至9月，金銀珠寶零售總額為2454億元，年減3.1%。

根據六福集團最新財報數據，該集團7月1日至9月30日整體零售額也出現下滑，門市則淨減少76家。此外，周生生、周大福等多家以黃金飾品為主業的企業也遭遇了同樣的問題。

究其原因，不少中國網友表示，「金價漲不漲，我都買不起！」但持續上漲的金價，則讓不少消費者望而卻步。「今年年底準備購買結婚用的金飾品，所以一直在關注，此前金價在（每克）600元左右時覺得太貴，沒想到一下子漲到了800元。」消費者張先生表示。

儘管金價已處於高位，但市場仍普遍看好金價後續表現。