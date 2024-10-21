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金價高消費弱 中國各大金店出現閉店潮

記者賴錦宏／即時報導
金價頻創歷史新高，導致黃金珠寶消費走弱，中國各金店因此出現大規模閉店潮。（中新社）
金價頻創歷史新高，導致黃金珠寶消費走弱，中國各金店因此出現大規模閉店潮。（中新社）

21日亞市開盤，現貨黃金價格延續了上一個交易日的走勢。8時，現貨黃金價格達到每盎司2754.01美元(約1萬9601人民幣)，再創歷史新高。但在金價不斷走高下，黃金珠寶消費卻不斷走弱，中國各大金店也因此出現大規模閉店潮。

據齊魯晚報報導，20日，從周大福、老鳳祥、周生生、潮宏基等品牌店的官方公眾號了解到，足金飾品的金價均已突破每克人民幣800元。其中，周大福18日福足金首飾價格為806元。

對於金價不斷上漲，中國企業資本聯盟中國區首席經濟學家柏文喜表示，金價上漲的主要原因包括國際貨幣寬鬆政策和多國央行增持黃金的意願強烈。

另一方面，中國國家統計局的數據顯示，自今年4月以來，中國中國金銀珠寶零售總額年比已連續六個月負成長。整體來看，1至9月，金銀珠寶零售總額為2454億元，年減3.1%。

根據六福集團最新財報數據，該集團7月1日至9月30日整體零售額也出現下滑，門市則淨減少76家。此外，周生生、周大福等多家以黃金飾品為主業的企業也遭遇了同樣的問題。

究其原因，不少中國網友表示，「金價漲不漲，我都買不起！」但持續上漲的金價，則讓不少消費者望而卻步。「今年年底準備購買結婚用的金飾品，所以一直在關注，此前金價在（每克）600元左右時覺得太貴，沒想到一下子漲到了800元。」消費者張先生表示。

儘管金價已處於高位，但市場仍普遍看好金價後續表現。

金價 央行 貨幣

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