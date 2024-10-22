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中國股市活水 多了500億人民幣

記者黃雅慧／綜合報導

中國人民銀行21日宣布，開展證券、基金、保險公司互換便利首次操作，操作金額人民幣500億元（約70億美元）。這就是人行此前宣布額度高達人民幣5000億元（約700億美元）可以進中國股市買股票的第一筆資金。

中國官方利多政策執行迅速。按時程看，此次互換便利工具於9月24日金融監管三巨頭記者會上首次提出，10月10日決定創設並開始接受金融機構申報，10月18日正式啟動，直到10月21日正式落地，其從提出到啟動時間不到一個月。

人行互換便利（SFISF）為貨幣政策工具的一種，允許符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產作為抵押，從人行換取國債、央票等高等級流動性資產。 這種操作方式被稱為「以券換券」。目前規定互換期限年，可視情展期，互換費率由參與機構招投標確定。

人行公告指出，為了更好發揮證券基金機構穩市作用而施行相關舉措。將採用費率招標方式，20家機構參與投標，最高投標費率50個基點，最低投標費率10個基點，中標費率為20個基點。

綜合界面新聞、第一財經等陸媒報導，中金公司於昨日達成證券、基金、保險公司互換便利下的首筆質押式回購交易，質押券為2024年第一期互換便利央行票據。

人行18日發布消息稱，已有20家證券、基金公司獲准參與互換便利操作，首批申請額度已超人民幣2,000億元。與此同時，人行與中國證監會聯合印發通知，明確業務流程、操作要素、交易雙方權利義務等內容。

中金公司研究部非銀金融及金融科技行業首席分析師姚澤宇認為，「互換便利操作靈活、指向明確，有望為金融機構提供高效融資渠道的同時，將流動性精準引入資本市場。」

證券 保險 央行

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