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中國救經濟 擴大下調LPR利率

記者陳政錄／綜合報導
中國今年第三次調降LPR，這次也是幅度最大的一次。圖為深圳。（中通社）
中國今年第三次調降LPR，這次也是幅度最大的一次。圖為深圳。（中通社）

中國再度出招刺激經濟和房市，21日公布，將1年期、5年期以上貸款市場報價利率（LPR）雙雙下調25個基點，為今年第三次調降，也是幅度最大的一次。專家認為，此舉有助鞏固中國經濟好轉基礎，並配合房市新政，促進房地產市場回溫。

中國人民銀行昨天授權中國全國銀行間同業拆借中心公布，10月1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%，兩者均較9月下降25個基點。

截至目前，今年中國1年期和5年期以上LPR，已分別累計下調35和60個基點。

中國招聯金融首席研究員董希淼表示，LPR下降後，將推動企業和個人的貸款利率進一步下降，有助於降低經營主體融資成本，激發有效融資需求。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟說，此次調降25個基點，考慮多重因素，一是當前外部環境更趨複雜嚴峻，經濟回升好轉基礎仍需鞏固，二是可以配合新發放房貸利率和存量房貸利率調整等工作，促進房地產市場站穩回升。

隨著此次5年期以上LPR同步下調，上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，這將繼續降低中國購屋者的成本和每月還款壓力。

中新社報導，以規模人民幣100萬元的貸款、30年期等額本息方式計算，此次下調後，可讓購屋人每月減少還款支出人民幣130多元，總利息減少人民幣4.8萬元。同時，由於5年期以上LPR累計下降60個基點，今年中國房貸利率降幅可能將超過1個百分點。

在此之前，人行行長潘功勝已於18日，在北京的一場2024金融街論壇年會上，預告此次的LPR調降訊息，這是繼上月底中國實施一連串房市調控鬆綁措施後，再度出招刺激經濟。他當時說，預計年底前視市場流動性狀況，擇機進一步下調存款準備金率0.25到0.5個百分點，21日公布的貸款市場報價利率（LPR）也會下調0.2到0.25個百分點。

潘功勝還說，將進一步健全貨幣政策框架，把促進物價合理回升作為重要考量，更加重視發揮利率等價格型調控工具的作用。

利率 貸款 房地產

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