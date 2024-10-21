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中國雙11檔 iPhone 16放送大優惠

記者黃雅慧／綜合報導
中國雙11促銷，iPhone 16系列最高優惠達人民幣1600元。（路透）
中國雙11促銷，iPhone 16系列最高優惠達人民幣1600元。（路透）

京東與淘寶天貓兩大平台公布蘋果iPhone 16（簡稱i16）在「雙11」檔期購機優惠，其中進駐天貓的蘋果官方旗艦店公布天貓「雙11」優惠，在通路補貼加舊換新補貼下，iPhone 16 1600元（人民幣，下同，約225.2美元）。這意味i16上市僅一個月，在中國市場就能用較優惠價格購買。

蘋果官方旗艦店消息，iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods等系列產品均享受不同程度的折扣力度，其中，iPhone16系列產品可使用天貓發放的價值人民幣500元驚喜券，還有以舊換新最高補貼人民幣1100元，並享受最高12期免息。 非iPhone產品可使用人民幣50至200元驚喜券，還可疊加88VIP大額券使用。

京東手機通訊官方微信公眾號顯示，京東蘋果在21日20時現貨開賣。消費者能領取價值人民幣500元的「蘋果大額券」。同時，買i16和i16 Plus再免費送1年期AppleCare+。

i16系列於9月20日正式上市，相較於iPhone15系列，全系搭載全新的A18系列處理器，外觀上新增全新拍照按鍵為最大變化。但本次iPhone迭代被中國網友諷「擠牙膏式更新」，業界最關注的AI功能則釋出細節有限，一度讓該手機亮點乏善可陳。

近期中國團購平台拼多多平台百億補貼中，i16全系價格已全面低於原價，現貨就有著人民幣450元至700元不等的優惠幅度。其中i16 Plus的價格低至人民幣6299元，比官網的人民幣6999元低了人民幣700元。

36氪引述Counterpoint Research數據顯示，i16在中國首發的前三周銷量增長20%。新款iPhone的表現目前優於蘋果前幾代產品。其中高端Pro和Pro Max機型的銷量與去年同期相比增長44%。

天風證券分析師郭明錤9日公布i16系列出貨狀況表示，新機組裝訂單幾乎維持不變，供應商甚至被要求在十一長假假期期間繼續生產兩款Pro型號；但預期到11月中旬以後的部分零件訂單略有減少，主要是i16與i16 Plus機款，前兩機款需求較去年低迷。他預測第4季i16系列的產量為8800~8900萬支，略低於去年的9000到9100萬支。

蘋果i15在中國市場多次降價。今年2月底，有網友發現，i15 128Ｇ在蘋果旗艦店的價格已經比原價少人民幣1150元。

iPhone iPhone 16 Apple

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