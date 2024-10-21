中國光電協會防內卷 訂0.68元參考價

面對光電組件價格持續非理性走低，中國光電行業協會給出2024年10月成本「參考價」為每瓦0.68元（人民幣，下同，約0.09美元），並指出根據「招標投標法實施條例」，得標合約必須是高於成本。

多位業內人士稱，協會並非定價單位，但作為行業「風向標」，龍頭企業配合該方案的可能性較大。短期看，可能會出現多家企業同時報價每瓦人民幣0.68元的情況，因此技術標在未來的權重會進一步加大，甚至直接影響招投標結果。

財聯社報導，中國光電行業協會發布標題為「光電元件當前成本分析：低於成本投標中標涉嫌違法！」的文章提到，每瓦人民幣0.68元的成本，已經是當前光電行業優秀企業在保證產品品質前提下的最低成本。

為何是每瓦人民幣0.68？根據協會提供的測計算數據，以當前一體化企業N型M10雙玻光電組件為例，2024年10月電池成本為每瓦人民幣0.269元加上玻璃（0.106元）、膠膜（0.046元）、邊框（0.091元）和其他（0.091元）後，組件成本合計為人民幣0.603元，含稅價為人民幣0.68元。

業內分析認為，未來得標將更多取決於技術標評審，考察企業規模、實力、技術力量，以往業績等綜合表現。

界面新聞報導，就在四天前，中國光電行業協會召集16家光電企業，舉行防止行業「內卷式」惡性競爭專題座談會。

協會稱，各位企業家及代表就「強化行業自律，防止『內卷式』惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出管道」及行業健康可持續發展進行充分溝通交流，並達成共識。

業內人士指出，與會企業共同商議的部分內容包括，後續不再允許低價內卷，計劃醞釀漲價；原則上不允許再繼續擴張新產能，行業內企業共同降低排產。

今年以來，中國光電行業協會已經多次召開會議，商討各類行業問題，力圖幫助行業自救。