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寧德時代Q3好猛 每天賺1.4億人民幣

記者林宸誼／綜合報導
寧德時代第3季淨利人民幣131.4億元，創史上單季次高紀錄。（路透資料照片）
寧德時代第3季淨利人民幣131.4億元，創史上單季次高紀錄。（路透資料照片）

中國動力電池龍頭企業寧德時代公布2024年第3季財報，單季營收922.8億元（人民幣，下同，約129.9億美元），年減超12%，但淨利卻增長近26%至131.4億元，創史上次高紀錄，第3季日賺超1.4億元。

這也是寧德時代連續第六個季度淨利超過人民幣百億元。今年第3季的盈利水準僅次於2022年第4季，單季獲利排史上第二高。今年前三季營收2590億元，年減12%；淨利360億元，年增15.6%。

根據界面新聞報導，過去四個季度，寧德時代營收均出現兩位數下滑，營收下滑主要是由於電池產品售價降低所致。但由於毛利率持續提升，在營收規模下滑的情況下，寧德時代仍能維持著單季人民幣百億級的淨利潤

寧德時代的業務包括動力電池、儲能電池、電池材料及回收和電池礦產資源四大板塊，其中動力電池和儲能電池營收占比合計約為85%。

寧德時代曾在7月舉行的業績溝通會上披露，隨著碳酸鋰等資源及原材料價格下降，影響公司電池產品單位銷售價格下降。

不過，財報顯示，寧德時代今年第3季毛利率為31.17%，創下2018年第4季以來的新高。寧德時代稱，毛利率提高是由於成本降幅相較於產品價格降幅更大，新產品帶來的溢價也提高公司的盈利能力。

寧德時代稱，主打的新產品麒麟電池和神行電池，已在中國境內30多款主流車型大規模量產上車，兩者今年預計占公司動力電池出貨量的三到四成，明年將上升至七到八成。麒麟電池主打高階乘用車市場，神行電池則主攻性價比乘用車領域，這兩個電池品牌分別在2022年和2023年發表。

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