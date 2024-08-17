京東淨利激增 高於券商預期

京東上季淨利激增92%，午盤漲8.9%。(路透)

中國電商巨頭京東集團15日公布，2024年第2季財報，營收2914億元（人民幣，下同，約407.33億美元），年增1.2%，達市場預期上限。淨利潤 126億元，年增92.1%，遠高於3家券商預測80億元至86億範圍上限。

京東公布今年第2季業績後，16日一開盤開高6.5%，報港幣105.8元；截至午盤，漲幅8.9%，報港幣108.2元。

里昂證券指京東第2季收入符預期，第2季淨利潤遠勝期，經調整EBIT年增33.7%至116億，高於該行估計價，隨著電子產品銷售恢復正成長，今年第3季營收及調整後息稅前利潤將年增6%及19%，2024年利潤可能達到兩位數成長。

富瑞發表報告表示，京東第2季收入符預期，非美國通用會計準則淨利潤超出預期，在分析員會議上，京東管理層強調旗下客戶群和購買頻率的強勁增長動能，公司憑藉供應鏈 能力以及對選品、速度、品質和價格的重視而脫穎而出，該行維持「買入」評級，上調目標價由港幣161元升至港比167元。

收入結構來看，第2季京東零售收入2570億元，年增1.5%。京東物流收入442億元，年增7.7%。新業務收入降至46億元，去年同期則為71.27億元。

京東首席財務官單甦表示，第2季京東營收年增1.2%，電子產品及家用電器品類表現，受2023年同期高基數影響，而日用百貨品類，尤其大型商場及超市品類保持強勁增長。

大促銷期間，京東透過供應鏈能力和有紀律的投入繼續提升價格競爭力，而非依賴補貼。第2季京東毛利率 年增137個基點，至15.8%，助長當季非美國通用會計準則下經營利潤和淨利均創新高。

京東首席執行官許冉指出，京東透過規模效應和採購效率持續提升，在保證品質的前提下，為用戶帶來天天低價。結合平台生態的更加繁榮，這些進展得到用戶的認可，第2季用戶數穩健增長，且用戶參與度繼續走俏。