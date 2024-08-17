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經濟衰退 中國近月減少進口石油

財經新聞組／綜合報導
由於經濟衰退及對清潔能源需求增加等原因，中國最近幾個月來減少了從全球進口石油。圖為中國大慶油田開採原油。 （中新社資料照片）
由於經濟衰退及對清潔能源需求增加等原因，中國最近幾個月來減少了從全球進口石油。圖為中國大慶油田開採原油。 （中新社資料照片）

據報導，由於經濟衰退及對清潔能源需求增加等原因，中國最近幾個月來減少了從全球進口石油，尤其以俄羅斯石油的減幅最大。

中央社引述香港南華早報的報導，在5月與6月，中國從俄羅斯進口的原油較去年同期減少了14.1%；俄羅斯是中國最大原油供應國。

同期間，中國從全球進口的總原油量下跌9.7%，除了減幅較大的俄羅斯外，中國從沙烏地阿拉伯進口的原油也減少了6.5%，後者是中國第2大原油供應國。

報導引述英國經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit，EIU）的商品分析師薛伍德（Matthew Sherwood）說，中國減少進口原油，是由於建築及製造業活動疲弱。

他說，這種情況導致中國對其他商品的需求同樣疲弱。

但據報導，今年5月，中國從馬來西亞進口的石油量大幅月增45.1%。薛伍德認為，中國從馬來西亞進口的石油遠超過馬國的生產能力，因此，部分石油可能是俄羅斯的存貨並經馬國轉往中國。

但目前難以確認這種猜測是否正確。

薛伍德表示，除了經濟不佳外，中國對清潔能源的需求大增，也是導致石油進口下跌的原因之一。

另據美國之音報導，倫敦證券交易所16日公布的數據顯示，7月份，俄羅斯透過海運出口的燃料油和減壓柴油（VGO）多數運往了中國和沙烏地阿拉伯，這兩個國家成為俄羅斯海運燃料油的最大進口國。

路透也報導說，交易商的數據證實了這則消息。路透說，上個月俄羅斯燃料油和減壓柴油的海運出口量比6月增加7%，達到約405萬噸。據稱，俄羅斯煉油廠完成季節性維護對燃料油和減壓柴油的出口增加起到了一定的推動作用。

俄羅斯 石油 沙烏地阿拉伯

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