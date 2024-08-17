我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

中6月增持美債 創今年最大幅度

記者林宸誼／綜合報導

美國財政部公布6月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國持有的美國國債增加了119億美元，持有規模增至7802億美元，這是自4月以來年內的第2次加碼，也是今年以來對美債增持幅度最大的一個月。

6月外國投資者持有的美國國債規模進一步創下歷史新高。其中，美國前兩大海外債主日本和中國的動向幾乎截然相反。日本因外匯干預的需求而減持了106億美元，近三個月累計減持701億美元。

作為美國國債海外第二大債主的中國，從2022年4月起，對美債的持有規模一直低於1兆美元，且總體呈減持趨勢。

其在今年1月減持186億美元美債後並開啟「三連降」，2、3月分別減持227億、76億美元。直到4月增持33億元，為2024年首次加碼，5月再減持24億美元。

在此次加碼之後，中國的美債持有量已重新升至今年1月以來的最高水位。不過，年內的累計減持幅度仍有約360億美元。

值得一提的是，中國在6月對美債的增持，恰好趕在美債市場大漲行情之前。6月各期限美國國債價格普遍收漲。

而此後隨著市場降息預期迅速升溫以及全球股市動盪引發避險情緒，美債價格在7月和8月進一步走出一波大漲行情，十年期美債殖利率一路跌破4%關口。

國債 日本 殖利率

上一則

京東淨利激增 高於券商預期

下一則

台灣減稅利多 基本生活費調升

延伸閱讀

品浩：美國經濟並未邁向衰退 美債10年期殖利率看升

品浩：美國經濟並未邁向衰退 美債10年期殖利率看升
末日博士ETF今秋可望在美上市 羅比尼要上場實戰操盤

末日博士ETF今秋可望在美上市 羅比尼要上場實戰操盤
不怕股市跌 巴菲特穩穩賺利息 他持有的短期美債比Fed還多

不怕股市跌 巴菲特穩穩賺利息 他持有的短期美債比Fed還多
股債情勢逆轉 先鋒：美債未來10年投資報酬勝美股

股債情勢逆轉 先鋒：美債未來10年投資報酬勝美股

熱門新聞

全球股市，包括美股標普500指數、德股DAX指數及日股日經225指數，都已從8月初低點反彈，但分析師警告，這只是典型的跌深反彈罷了，未來三種不同的因素可能觸動股價回測月初低點。(美聯社)

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

2024-08-15 11:42
Ranmore基金管理公司產品組合經理沛許認為，家樂福這檔股票的防禦性本質，以及在通膨下的獲利能力，是吸引人的關鍵特質。（路透）

若經濟衰退來襲 基金經理人：你該買的是「這檔股票」

2024-08-12 09:05
美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
小米手機首次躍居拉美市場第二。（中通社）

小米手機首次躍居拉美市場第二 這品牌賣得最好

2024-08-12 10:55
查克柏格在Instagram上分享自己送給妻子一尊高約2公尺多的真人雕像，吸引逾22萬網友按讚。(取自Instagram)

查克柏格送妻2公尺高綠雕像示愛 網虧：億萬富翁會做的事

2024-08-14 21:00
美國7月消費者物價指數（CPI）年增率降到3%以下，是2021年3月來首見，強化聯準會（Fed）9月啟動降息的展望。路透

CPI報佳音 美股卻漲不動？分析師說是這兩個原因

2024-08-14 11:42

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區