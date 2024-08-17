中6月增持美債 創今年最大幅度

美國財政部公布6月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國持有的美國國債 增加了119億美元，持有規模增至7802億美元，這是自4月以來年內的第2次加碼，也是今年以來對美債增持幅度最大的一個月。

6月外國投資者持有的美國國債規模進一步創下歷史新高。其中，美國前兩大海外債主日本 和中國的動向幾乎截然相反。日本因外匯干預的需求而減持了106億美元，近三個月累計減持701億美元。

作為美國國債海外第二大債主的中國，從2022年4月起，對美債的持有規模一直低於1兆美元，且總體呈減持趨勢。

其在今年1月減持186億美元美債後並開啟「三連降」，2、3月分別減持227億、76億美元。直到4月增持33億元，為2024年首次加碼，5月再減持24億美元。

在此次加碼之後，中國的美債持有量已重新升至今年1月以來的最高水位。不過，年內的累計減持幅度仍有約360億美元。

值得一提的是，中國在6月對美債的增持，恰好趕在美債市場大漲行情之前。6月各期限美國國債價格普遍收漲。

而此後隨著市場降息預期迅速升溫以及全球股市動盪引發避險情緒，美債價格在7月和8月進一步走出一波大漲行情，十年期美債殖利率 一路跌破4%關口。