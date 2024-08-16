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彈藥生產用的銻 中國9月15日起管制出口

編譯季晶晶／綜合外電
中國宣布要將銻列入出口管制名單，9月15日起正式實施。(美聯社)
中國宣布要將銻列入出口管制名單，9月15日起正式實施。(美聯社)

中國正透過管制銻的出口，加強控制全球關鍵礦產的供應。這種廣泛用於彈藥和其他軍事用途的金屬，9月中起將正式列入出口管制名單。

根據中國商務部周四發布的聲明，為了保障國家安全，9月15日起對銻和銻相關材料實施出口管制。此前，中國已管制了包括鎵和鍺在內的其他關鍵礦產。隨著美國政府在晶片領域擴大圍堵中國，北京對關鍵礦物的出口限制被視為針鋒相對的回應。

歐盟2023年的一項研究顯示，中國是全球30多種關鍵礦產的第一大供應國，銻開採量占全球供應的56%。這種市場優勢是數十年的積累。不過，美國和其他西方國家近年來加緊努力，想確保取得替代供應。

儘管是最大開採國，對岸近年來的銻產量其實已大幅下降，這個趨勢引發全球供應短缺的憂慮，並支撐銻價一路飆高。根據Fastmarkets的資料，目前銻價是每噸23,150美元，今年來大漲近100%，至少是2005年以來最高。根據美國地質調查局的資料，美國國內不生產銻，主要將這種金屬用在彈藥和阻燃劑，還有陶瓷、玻璃和橡膠產品。

一年前，北京開始嚴格管制鎵和鍺，導致這兩種金屬的價格狂漲，升高了外界對中國控制關鍵礦產供應的擔憂。後來，石墨也被納入出口審查，並中止了一系列稀土加工技術的出口。

商務部 晶片 歐盟

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