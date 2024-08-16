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阿里淨利減29% 不如市場預期

記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴集團15日公布截至2024年6月30日止季度業績。其中，上季營收2432.36億元人民幣（約340.62億美元），年增4%，略遜預期；淨利242.69億元人民幣（約33.99億美元），年減29%。反映財報表現不如市場預期，15日美股盤前，阿里巴巴一度跌近4%。

阿里旗下淘天集團上季營收1133.73億元人民幣，年減1%，經調整EBITA（稅前息前折舊攤銷前獲利）為488.1億元人民幣，年減1%。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，上季業績顯示公司的策略奏效，帶動淘天集團穩定市占。今年4月，新推出AI驅動的全平台市場營銷工具「全站推廣」，具備自動出價、優化目標人群定位和效果看板可視化功能，看到使用此產品的商家數穩步提升。

上季雲智能集團營收265.4億元人民幣，年增6%，經調整EBITA勁升155%，至23.3億元人民幣。

阿里透露，阿里雲已獲明確認可為中國首選的用於AI訓練和應用的雲服務提供商，通義千問第二代開源模型在推理、代碼生成和數學等領域展現顯著的性能提升，同時增強安全功能，擴展至支持27種語言。使用阿里雲AI平台（百煉）的付費用戶數量較前季增長超過200%。

吳泳銘表示，除了電商和雲兩大核心業務之外，評估大部分業務將會在一至二年內陸續實現盈虧平衡，並逐漸開始貢獻規模化的盈利能力。

阿里首席財務官徐宏說，上季持續投入以推動核心業務增長，其他業務透過提升運營效率實現減虧，並實現穩定的經調整EBITA。他並稱，上季已回購58億美元股份，力度超越過去數季，為股東創造豐厚回報，當中包括在發行可轉換票據時回購股份。這一交易突顯該公司對業務前景充滿信心。

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