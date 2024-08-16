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中國工業產出增速 連3個月放緩

記者陳湘瑾／綜合報導
中國近期一改過往以投資拉動經濟模式，力圖以振興內需消費來刺激增長。（中新社）
中國近期一改過往以投資拉動經濟模式，力圖以振興內需消費來刺激增長。（中新社）

中國國家統計局15日公布7月總體經濟數據，其中，工業增加值增幅連續第三個月放緩，固定資產投資亦低於市場預期，但隨著針對家庭的刺激措施生效，遭受重創的消費領域則略有復甦。

分析認為，這些好壞參半的數據加劇政策制定者推出更多針對消費者的支持措施的迫切性，而不是向基礎設施投入資金。

數據顯示，7月社會消費品零售總額為3兆7757億元人民幣（約5287.4億美元），年增2.7%，比前月加快0.7個百分點，略優於市場預期（增2.6%）。其中，體育、娛樂用品類商品零售額則分別年增長12.7%、10.7%，網上零售額年增率也達9.5%。前七個月，社會消費品零售總額增速為3.5%。

在工業方面，7月規模以上工業增加值年增5.1%，比6月回落0.2個百分點，略低預期的5.2%，但新能源車、半導體、3D列印設備產品產量年增27.8%、26.9%、25.3%。前七月規模以上工業增加值按年增長5.9%。

中國工業、消費及投資數據
中國工業、消費及投資數據

數據顯示，中國前七月固定資產投資按年增3.6%，遜於預期的3.9%，增速較前六月的3.9%回落。分領域看，基礎設施投資按年增長4.9%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資下降10.2%。

中國國家統計局新聞發言人劉愛華指出，總體來看，7月經濟運行平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進。但也要看到，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，中國國內有效需求依然不足，新舊動能轉換存在陣痛，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。

路透分析報導，7月中國經濟數據呈現好壞參半，表明下半年開局不穩，此前出口、通膨和銀行貸款等指標慘淡後，讓政策制定者繼續感到擔憂。

不過，消費者支出和服務活動的回升在很大程度上抵消了投資和工業生產的放緩。 隨著政府加大政策支持力度，未來幾個月可能會出現溫和復甦。

投資 貸款 3D列印

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