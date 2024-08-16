刺激未果 中國經濟恐「殭屍化」

中國經濟政策目前藥方與效果

中國近期一改過往以投資 拉動經濟模式，力圖以振興內需消費來刺激增長。不過，專家分析，中國刺激經濟模式並未改變，只是效果不如以往，且更向中央集權，經濟有「殭屍化」傾向。台經院景氣中心主任孫明德則以台灣1990年代經驗指出，中國追求經濟成長時代已過去，正邁向「調結構」的狀態。

孫明德指出，相較於過去提出4兆人民幣（約5601.5億美元）擴內需、家電下鄉等直接且有效的政策，這兩年政策基本上非常「迂迴」。無論三中全會政策，還是從去年開始的消費補貼，「看起來好像有做些什麼，但實際上不會看到什麼效果」。

對於效果不彰，孫明德認為有兩個原因：一是雖然鼓勵民眾申請補助家電以舊換新，但各地方政府都沒有錢補助，中央講歸講，但地方沒錢；二是中國民眾現在對未來的經濟前景並不是很明朗，消費也不太可能有樂觀的表現。

對於中國經濟不再遵循過去模式，中經院第一研究所助研究員王國臣認為有三個層面變化：一是在房市疲弱，土地賣不動狀態下，地方財政困難，沒有錢投資；二是過去投資效益不高，比如很多高鐵仍處於虧損，只會增加債務問題；三是中央地方財政稅制結構性問題，地方事多但錢少。

王國臣認為，中國經濟歸根結底關鍵仍在於房地產 ，因為房地產帶動從上游營建到下游金融等產業，房市不好，民眾信心難提振。而要解決問題，就是政府直接收購問題房產，但北京當局顯然不願意如此做，因為怕民眾產生出事就靠政府來救的預期。但不做的結果就是消費頹靡。

前述導致的結果，王國臣指出，就是中國經濟「殭屍化」，一方面中國官方對於該倒閉的企業不積極處理，不讓倒，也不救，一段時間就紓困 ，目前還未破產的恒大就是例子，這可能導致經濟空轉；另一方面，要期待中國經濟崩潰或發生大規模金融風暴機率也很低。

中經院副院長王健全則認為，中國政策現在其實著重於結構改革，比較沒有立即性的措施，這些政策感覺是「以拖待變」，只求不要發生立即性的危機。

孫明德指出，中國經濟正在從傳統產業轉型到高科技跟服務業，轉換過程本就有陣痛。其實台灣在1990年代也經歷過類似過程，台灣當時也是從傳產轉變成現在的高科技跟服務業，房地產也跌的一塌糊塗。但台灣後來也走出一條路。

孫明德認為，北京當局當前與其追求經濟增長數字，不如更關注到財富的平均。「這過程中經濟需要轉換的，不是經濟本身，而是心態」。