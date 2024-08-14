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SHEIN供應鏈總部落戶廣州增城 總投資逾5億

記者陳湘瑾／即時報導
廣州增城區分局近日核發希音集團（SHEIN）位於增城區中新鎮廣州東部公鐵聯運樞紐的希音供應鏈總部項目全部25個建設工程規劃許可證。（路透）
廣州增城區分局近日核發希音集團（SHEIN）位於增城區中新鎮廣州東部公鐵聯運樞紐的希音供應鏈總部項目全部25個建設工程規劃許可證。（路透）

據廣州市規劃和自然資源局14日消息，增城區分局近日核發希音集團（SHEIN）位於增城區中新鎮廣州東部公鐵聯運樞紐的希音供應鏈總部項目全部25個建設工程規劃許可證。

據界面新聞報導，希音集團擬在增城規劃建設運營倉儲、備貨、揀貨、分撥、發貨、結算一體的智慧化倉儲物流配送園區，設立供應鏈中心。一期總部項目佔地738畝，總建築面積不少於80萬平方公尺，總投資人民幣36.9億元（約5.1億美元）。

據廣州市人民政府今年4月發布的資料顯示，廣州東部公鐵聯運樞紐是國家級重大建設項目，是廣州四個國家級物流樞紐之一，定位為粵港澳大灣區規模最大、規格最高的「通道+樞紐+產業」國際化生產服務型物流樞紐。

增城區委書記趙國生便在調研時提到，各級各部門要高度重視，以非常之力抓好各項任務落實，打造生產服務型和陸港型國家物流樞紐、大灣區國際班列集結中心和國際貿易中心。

新華社今年6月報導，總部位於廣州的SHEIN推動「希有引力」2024全國產業帶賦能計劃，僅在6月，SHEIN就在廣東、福建、江蘇、浙江、山東等製造業強省的13個城市、20多個重點產業帶進行近20場招商及合作，涵蓋家電、家裝、服飾、百貨、玩具、嬰童、寵配等眾多品類，預計2024年內SHEIN將在大陸產業帶舉辦多達超過150場招商與賦能出海活動。

灣區 供應鏈 投資

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