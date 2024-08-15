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房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

騰訊Q2優預期 淨利年增82％

記者黃雅慧／綜合報導

騰訊控股14日公布第2季財報，第2季營收人民幣1,611.2億元，年增8%，符合預期；通用會計準則下，未經調整淨利潤為人民幣476億元（約66億美元），年增82%，非國際財務報告準則下淨利潤人民幣573.1億元人民幣，年增53%，均優於預期。分析認為騰訊V型復甦態勢越來越明顯。

累計2024年上半年，騰訊控股營收人民幣3,206.2億元，年增7%；調整後淨利潤人民幣1,075.8億元，年增53%。

截至今年6月底的六個月內，騰訊控股於港交所以523億港元購回自家股份合計15473萬股，購回的股份已被註銷，進行回購旨在長遠提高股東價值。

騰訊控股第2季三大主營業務包括增值服務、網路廣告及金融科技和企業服務業務收入分別在總收入中占比49%、19%和31%。其中網路廣告業務以19%的收入年增速領跑，增值服務和金融科技及企業服務業務的收入增速分別為6%和4%。

遊戲板塊方面，本土遊戲收入增長9%至人民幣346億元，國際市場遊戲收入增長至人民幣139億元，按呈報及固定匯率計算，增幅均為9%。騰訊指出，得益於多款長青遊戲用戶參與度提升，以及多款新遊戲發布，第2季本土、海外遊戲收入出現增長。

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