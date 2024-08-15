中國房地產巨頭萬科 債務評等降至垃圾級

國際信評機構穆迪，將中國房地產 巨頭萬科的債務評級進一步下調至垃圾級，凸顯出這家國有開發商在面臨現金緊縮和銷售下滑時承受的壓力日益加劇。

彭博報導，今年3月，穆迪萬科的投資 評級從Baa3下調至Ba1，即「非投資級別」，4月又下調至Ba3，此次則再下調一級，至「B1」也就是俗稱的垃圾級。

據穆迪的信評解釋，Ba級債務有一定的投機成分，信用風險較高，B級債務則屬於投機級別，信用風險高，違約風險更大。

此次調整反映出穆迪預期萬科的銷售，將進一步疲軟以及利潤 率持續承壓。萬科7月銷售進一步下滑，合約銷售金額與上年同期相比下降13%，至人民幣192億元（新台幣845億元）。合約銷售額與上月相比下降24%。

穆迪預計，萬科今明兩年的合約銷售額將分別下跌約30%和20%，加上在地產下行周期，不得不打折促銷，預料對萬科的利潤率構成壓力。

標準普爾和惠譽也給予了萬科垃圾級評級。

彭博指出，雖然萬科獲得中國銀行融資支持，在去槓桿方面取得了一些進展，但由於中國房地產市場的持續低迷，人們仍十分擔憂財務健康狀況。

萬科正在推行董事長郁亮所提出的「輕資產經營」模式，正策劃「瘦身健體」一攬子方案。