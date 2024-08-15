鴻海最猛Q2 一天賺1209萬美元

鴻海 14日舉行法說會，公布第2季毛利率 、營益率、淨利率較首季「三率三升」，單季獲利季增59%、達350.45億元台幣，為同期新高，換算每天大賺近3.9億元台幣(約1209萬美元)，每股純益2.53元台幣；上半年亦繳出「三率三升」佳績，每股純益4.12元台幣，優於預期。

鴻海法說會由發言人巫俊毅、財務長黃德才主持。巫俊毅指出，第2季財報優於預期，主要受惠AI伺服器動能強勁，統計集團第2季AI伺服器營收季增超過六成，占整體伺服器營收占比四成以上。

其他產品線方面，第2季消費智能產品先前預估較首季和去年同期持平，結果符合預期；雲端 網路、電腦終端、元件和其他產品，均較首季和去年同期明顯成長，表現也都符合預期。

從產品營收比重來看，鴻海第2季消費智能產品占比約40%，雲端網路產品占比約32%，電腦終端產品占比約21%，元件和其他產品占比約7%。

根據鴻海揭露的財報數據，第2季合併營收1.55兆元，為同期最佳，季增17%、年增19%；毛利率6.42%，季增0.1個百分點，年增0.01個百分點。黃德才表示，毛利率上升，主要反映產品組合優化與營收規模擴大。

鴻海第2季營益率2.88%，季增0.1個百分點，年增0.51個百分點。在毛利率、營益率雙雙成長下，單季稅後純益來到350.45億元台幣，季增59%、年增6%；淨利率2.26%，季增0.6個百分點，年減0.26個百分點，淨利率相較去年同期下滑，主要是去年上半年處分一些資產。

累計鴻海上半年合併營收2.87兆元台幣、年增3.88%；毛利率6.37%，年增0.16個百分點；營益率2.83%，年增0.25個百分點；淨利率1.98%、年增0.32個百分點；稅後純益570.54億元，年增24.5%。