中國太陽能產業 爆最大併購案 拚完善產業鏈

通威將以人民幣50億元收購潤陽。圖為通威的太陽能電池片組件。（中新社資料照片）

中國太陽能電池龍頭廠商通威股份宣布，將收購第五大太陽能電池廠潤陽股份，擬不超過人民幣50億元（約7億美元）收購潤陽股份至少51%股權，並取得其控股權。這將是中國太陽能產業史上最大併購案。

界面新聞報導，通威股份在公告提到收購原因，主要關乎兩部分：完善產業鏈布局及拓展海外市場。被收購的潤陽股份估值一度高達人民幣400億元，擁有上游工業矽到終端光電站的完善產業布局，以及四家全資境外子公司，在美國、泰國 、越南 等海外區域擁有產能及市場。截至目前，通威股份還未在境外設立過太陽能光電產品製造廠。

通威股份指出，此次併購案將進一步鞏固公司在高純晶矽、高效太陽能電池和元件等核心環節的市場佔有率，並有效補足公司海外產能布局。

通威股份表示，將與潤陽股份、上海悅達新實業集團新能源等潤陽相關股東、江蘇悅達集團簽訂《增資意向協議》，由江蘇悅達集團有限公司對潤陽股份進行現金增資10億元人民幣。

而在通威股份成對潤陽股份完成調查、審計、評估等工作並達成正式增資具體方案後，將以自有或自籌資金向潤陽股份現金增資，同時現金收購江蘇悅達集團有限公司前述取得的潤陽股份股權，合計取得潤陽股份不低於51%的股權。

第一財經報導，在太陽能光電業持續探底和出清產能的背景下，通威股份此番併購潤陽股份股份被部分業內人士看作是行業底部和開始出清產能的積極訊號，也與有關部門近期呼籲的市場化手段推動產業洗牌一致。

中國工信部電子信息司5月中時指導召開「光伏（太陽能光電）產業高品質發展座談會」指出，太陽能光電業是市場化程度非常高的產業，更宜透過市場化的手段解決目前的產業困境，並鼓勵產業合併重組暢通市場退出機制。