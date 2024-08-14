我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

A股或進一步承壓 MSCI中國指數剔除60檔股票

記者黃雅慧／綜合報導
MSCI13日公布8月指數審議結果顯示，MSCI中國指數剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，A股下行壓力恐加劇。（路透）
MSCI13日公布8月指數審議結果顯示，MSCI中國指數剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，A股下行壓力恐加劇。（路透）

彭博報導，股市指數編制公司明晟（MSCI）13日公布8月指數審議結果顯示，本次調整中，MSCI中國指數新納入華能水電、勝宏科技兩檔股票，並剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，調整將於8月30日收盤後正式生效。外界認為該調整反應國際投資者對中國股市謹慎態度，料A股恐進一步承壓。

報導稱，上述調整反映出中國經濟前景日益嚴峻，中國股票在新興市場投資組合中的巨大地位可能被印度和台灣等經濟體所取代。由於指數追蹤基金被迫出售從指數中被剔除的股票，這可能進一步加劇中國股市的下行壓力。

券商中國報導，MSCI中國指數此次調整後的成份股數量從655檔減少至597檔，其中A股432檔、權重15.2%；港股148檔、權重75.3%；中概股14檔、權重9.2%；B股（人民幣特種股票）3檔、權重0.2%。

除成份股調整外，MSCI還調整了15家公司的自由流通因子（FIF，Foreign Inclusion Factor）、以及150家公司的納入股本數，也將因此會對成份股在指數內權重產生變化。

中金公司測算，受此次調整影響，拼多多、工商銀行、華能水電、泡泡瑪特以及紫金礦業等的權重增加排名靠前，從0.2%到0.7%不等。相反，阿里巴巴-SW、騰訊控股、海吉亞醫療以及美團-W等因攤薄或剔除影響，在指數中權重的下降最大，從0.05%到0.2%不等。

中金公司稱，根據指數調整歷史經驗，被動型資金為了盡可能減少對於指數的追蹤誤差，通常會選在最後一天，也就是8月30日調倉，因此往往會看到權重變動較大個股成交的「異常」放大，特別是在尾盤。

不過也有觀點保持正向，金融界指出，本次調整雖然反映國際投資者對中國市場的謹慎態度，但也為部分優質股票提供了新的機會，A股仍具有配置優勢。

MSCI今年2月和5月分別剔除56檔和66檔中國成分股。截至7月底，中國股市佔新興市場指數的22.33%。

MSCI每年會對其所有指數作四次例行調整，包括5月和11月較大幅度的半年度審議，以及2月和8月範圍較小的季審議。每次調整的依據主要為客觀量化指標，如市值和流動性等。

投資 新興市場 拼多多

上一則

美股最錢線／回購增+基金拋售緩 8月底適合進場

下一則

確診遽增 亞洲防疫概念股湧買盤 分析師：恐曇花一現

延伸閱讀

印度在MSCI新興指數權重升至新高 將吸引30億美元資金

印度在MSCI新興指數權重升至新高 將吸引30億美元資金
台灣印度 力拚在MSCI新興市場指數權重追平中國

台灣印度 力拚在MSCI新興市場指數權重追平中國
職缺配額抗爭潮 孟加拉「國父之女」 15年執政終結

職缺配額抗爭潮 孟加拉「國父之女」 15年執政終結
孟加拉動亂迫使總理下台 軍方宣布8/6結束宵禁

孟加拉動亂迫使總理下台 軍方宣布8/6結束宵禁

熱門新聞

美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕