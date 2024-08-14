A股或進一步承壓 MSCI中國指數剔除60檔股票

MSCI13日公布8月指數審議結果顯示，MSCI中國指數剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，A股下行壓力恐加劇。（路透）

彭博報導，股市指數編制公司明晟（MSCI）13日公布8月指數審議結果顯示，本次調整中，MSCI中國指數新納入華能水電、勝宏科技兩檔股票，並剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，調整將於8月30日收盤後正式生效。外界認為該調整反應國際投資 者對中國股市謹慎態度，料A股恐進一步承壓。

報導稱，上述調整反映出中國經濟前景日益嚴峻，中國股票在新興市場 投資組合中的巨大地位可能被印度和台灣等經濟體所取代。由於指數追蹤基金被迫出售從指數中被剔除的股票，這可能進一步加劇中國股市的下行壓力。

券商中國報導，MSCI中國指數此次調整後的成份股數量從655檔減少至597檔，其中A股432檔、權重15.2%；港股148檔、權重75.3%；中概股14檔、權重9.2%；B股（人民幣特種股票）3檔、權重0.2%。

除成份股調整外，MSCI還調整了15家公司的自由流通因子（FIF，Foreign Inclusion Factor）、以及150家公司的納入股本數，也將因此會對成份股在指數內權重產生變化。

中金公司測算，受此次調整影響，拼多多 、工商銀行、華能水電、泡泡瑪特以及紫金礦業等的權重增加排名靠前，從0.2%到0.7%不等。相反，阿里巴巴-SW、騰訊控股、海吉亞醫療以及美團-W等因攤薄或剔除影響，在指數中權重的下降最大，從0.05%到0.2%不等。

中金公司稱，根據指數調整歷史經驗，被動型資金為了盡可能減少對於指數的追蹤誤差，通常會選在最後一天，也就是8月30日調倉，因此往往會看到權重變動較大個股成交的「異常」放大，特別是在尾盤。

不過也有觀點保持正向，金融界指出，本次調整雖然反映國際投資者對中國市場的謹慎態度，但也為部分優質股票提供了新的機會，A股仍具有配置優勢。

MSCI今年2月和5月分別剔除56檔和66檔中國成分股。截至7月底，中國股市佔新興市場指數的22.33%。

MSCI每年會對其所有指數作四次例行調整，包括5月和11月較大幅度的半年度審議，以及2月和8月範圍較小的季審議。每次調整的依據主要為客觀量化指標，如市值和流動性等。