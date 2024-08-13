我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

阿里上季獲利 估計年跌15%

記者謝守真／綜合報導

中國電商巨頭阿里巴巴將於15日公布最新的上季度成績單。據彭博數據估計，市場平均預料阿里巴巴截至6月底止的上季度收入為2498億元（人民幣，下同，約348.51億美元），年增6.7%；純利為213億元，年減37.5%，而經調整純利384億元，年降14.5%。機構分析稱，考慮到阿里巴巴新廣告工具仍處初期投放階段，業務轉型仍需時間，該集團整體經調整純利或年跌15%。

香港媒體報導，市場期望阿里巴巴最快8月底可完成於香港主要上市、更有機會最快下個月便可納入港股通。摩根士丹利（簡稱大摩）指出，轉換主要上市地點為公司利多，「618」大促期間阿里的全站推廣營銷工具亦促進商品交易總額（GMV）上升，料將推動上季阿里的客戶管理收入（CMR）年增3%。

不過，大摩認為，阿里業務轉型仍需時日，因此仍對其持謹慎態度，更預料其上季經調整EBITA或跌5.4%，但認為回購步伐加快等因素為股價提供下行保護，因此給予阿里「與大市同步」評級。

另，金融界引述交銀國際7月報告曾稱，料阿里在6月止的季度經調整EBITA利潤率17%，年減約2個百分點，主要反映電商業務加大投入以獲取市場。

香港 電商 利潤

上一則

川普重返X平台發文 小心這家公司股價走跌

下一則

搶進智慧家電 小米成立公司

延伸閱讀

阿里電商潛利靚 投行調高目標價

阿里電商潛利靚 投行調高目標價
大摩點名緯創是「防禦性AI股」 指現在估值極度便宜

大摩點名緯創是「防禦性AI股」 指現在估值極度便宜
AI新創百川智能 獲阿里騰訊押寶

AI新創百川智能 獲阿里騰訊押寶
紐時：肖建華秘密投資阿里巴巴 與馬雲交易至少10億美元

紐時：肖建華秘密投資阿里巴巴 與馬雲交易至少10億美元

熱門新聞

美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
市場觀察人士雅德尼（Ed Yardeni）認為，當前的全球股市重挫與1987年市場崩盤有些相似之處，當年儘管投資人憂心忡忡，經濟最終還是避免了下滑。（路透）

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

2024-08-05 19:23
道瓊工業指數創下近兩年來最糟單日走勢。(美聯社資料照)

道指崩逾千點 史指重挫3% 創近2年最糟單日走勢

2024-08-05 16:53
從麥當勞、迪士尼到精品業，都感受到消費需求減退的衝擊。圖為佛羅里達州的迪士尼主題樂園。（美聯社）

世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

2024-08-08 06:28

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集