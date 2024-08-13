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搶進智慧家電 小米成立公司

記者謝守真／綜合報導

中國科技大廠小米持續擴大事業版圖，搶攻智慧家電領域，消息指出，小米智慧電器武漢公司近日成立，其法定代表人為小米集團大家電部總經理單聯瑜，註冊資本為4.5億元人民幣（約6278.1萬美元）。從股東資料上可見，該公司由小米通訊技術有限公司全資持股。

財聯社報導，中國商業查詢平台天眼查App消息，小米智慧電器（武漢）有限公司於8月8日成立，經營範圍除包含家用電器製造、家用電器研發、家用電器銷售、電子產品銷售、日用家電零售、通訊設備製造等，還有電腦軟硬體及周邊設備製造、電腦軟硬體及輔助設備零售、人工智慧產業應用系統整合服務等多方面技術服務。

同時，在對外投資資訊部分顯示，小米通訊技術有限公司在武漢地區已經擁有多家企業。除新成立的公司外，還包括2017年成立的小米之家商業有限公司、小米科技（武漢）有限公司，及2023年成立的小米智慧家電（武漢）有限公司。

另外，IT之家指出，今年稍早，金華小米景明科技有限公司也宣告成立，其法定代表人為小米集團人工智慧部總經理、AIoT戰略委員會副主席、技術委員會主席葉航軍，註冊資本500萬元人民幣（約69.76萬美元）。業務範圍涉及新能源汽車整車銷售、智慧車載設備銷售、五金產品零售、潤滑油銷售、商務代理代辦服務及二手車經紀等多領域。

小米 武漢 人工智慧

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