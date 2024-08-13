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台股漲幅1.4% 躍亞洲第1勇

記者何佩儒／綜合報導
近五日外資買賣超與台股漲跌 資料來源：台灣證券交易所
近五日外資買賣超與台股漲跌 資料來源：台灣證券交易所

美股上漲，台灣市場搶反彈買盤持續湧現，加上外資買超187.6億元（台幣，下同，約5.78億美元），帶動台股12日早盤開高，盤中更一度大漲428點。隨高檔賣壓出籠，指數收斂漲點，終場仍大漲304點、收2萬1773點，漲幅1.4%，居亞洲第一強。盤面上，電金傳三大類股紛紛表態，特別是權值族群收紅上漲，成為領漲指數續彈的關鍵。

台股12日開高收高，終場收漲1.4%，上市櫃成交量為萎縮至4855億元（上市為3913億元、下半年來單日第二低）。19大類股中，以航運股大漲3.1%最強勢，塑膠股跌0.4%最弱勢；族群中，數位雲端大漲4.9%、AI漲2.9%、半導體漲0.8%；千金股同樣漲多跌少，緯穎漲4.8%最強勢，川湖跌1.3%最弱勢，檔數仍為13檔不變。

三大法人進出方面，共計買超台股185億元。其中外資買超187.6億元，已是繼上周五轉賣為買，連兩日回補台股；投信買超81.4億元，連29買、累計買超2,004.7億元；自營商賣超84億元（其中被動式避險賣超54.8億元），連25賣、累計賣超3001.3億元；八大公股行庫則小幅賣超2285萬元。

台股本波短線反彈，成交量卻逐步萎縮，12日再度呈現「價漲量縮」的不利格局。法人解析，量能無法有效放大，是台股未來持續上攻的隱憂，尤其指數即將面臨月線反壓，能否順利站上，量能有效擴增更是重要的關鍵。

台股自7月11日歷史新高2萬4416點開始回檔修正以來，指數最低下探到1萬9662點才止跌轉彈，區間跌幅高達4754點。指數自8月6日大量收長下影線後，台股正式跌深反彈，開啟一波短彈走勢。雖然接連收復5日均線、半年線、及10日均線，後市頗有站回月線反壓的企圖，但12日成交量較上周五大減逾15%，顯示市場追價動能轉趨謹慎。

綜合元富投顧總經理鄭文賢、投信台股研究團隊看法，看好AI長期趨勢不變，資通訊出口維持強勁，加上國內就業狀況良好，零售銷售溫和增長，台股基本面穩健。但考量國際經濟不確定因素高，又有美國大選變數，在市場波動大幅提高下，指數整理期間將拉長，因此在短期操作建議上，投資人仍須嚴控投資部位。

台股 投資 AI

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