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中國拚綠能產業 2030年衝15兆元

記者黃雅慧／綜合報導
中國國務院「關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見」提出，到2035年新能源汽車成為新銷售車輛的主流。（取材自新華網）
中國國務院「關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見」提出，到2035年新能源汽車成為新銷售車輛的主流。（取材自新華網）

中國國務院11日發布「關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見」，文件指出，到2030年，節能環保產業規模達到15兆元人民幣（約2.09兆美元）左右，並提出到2035年，新能源汽車成為新銷售車輛的主流。

該文件還提出相關目標：包括非化石能源消費比重提高到25%左右；營運交通工具單位換算周轉量碳排放強度比2020年下降9.5%左右；大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右等；到2030年，抽水蓄能裝機容量超過1.2億千瓦等。

對於政策推出的背景，新華社報導，發改委負責人表示，綠色轉型仍面臨不少困難挑戰。能源結構偏煤、產業結構偏重、環境約束偏緊的國情沒有改變，化石能源和傳統產業佔比仍然較高，生態環境質量穩中向好的基礎還不牢固。此外，全球綠色轉型進程面臨波折，環境和氣候議題政治化趨勢增強，綠色貿易壁壘升級。

整體而言，意見圍繞五大領域、三大環節，部署加快形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式。

五大領域分別是：構建綠色低碳高質量發展空間格局、加快產業結構綠色低碳轉型、穩妥推進能源綠色低碳轉型、推進交通運輸綠色轉型、推進城鄉建設發展綠色轉型；三大環節分別為：實施全面節約戰略、推動消費模式綠色轉型、發揮科技創新支撐作用等。

政策體系分別從不同面向支持：財稅政策上，積極構建有利於促進綠色低碳發展和資源高效利用的財稅政策體系、完善綠色稅制等；金融工具方面，延長碳減排支持工具實施年限至2027年末，積極發展綠色股權融資、綠色融資租賃、綠色信託。

投資機制方面，提及引導和規範社會資本參與綠色低碳項目等；價格政策上，深化電價改革，完善水價政策等；市場化機制方面，推進全國碳排放權交易市場和溫室氣體自願減排交易市場建設，完善綠色電力證書交易制度；在標準體系上，建立碳達峰碳中和標準體系等。

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