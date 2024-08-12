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小米手機躋身日本市場前3名 市占率6%超越三星、夏普

記者謝守真／綜合報導
小米2024年第二季在日本地區的出貨量年增359%，市占率為6%。（中通社資料照片）
小米2024年第二季在日本地區的出貨量年增359%，市占率為6%。（中通社資料照片）

小米日本官方帳號（Xiaomi Japan）11日宣布，2024年第二季小米手機在日本市場的出貨量顯著提升，成功躋身市場前三名。外界認為，小米崛起將撼動日本手機市場格局，或將成為蘋果主要敵手之一。

小米表示，基於市場調研機構Canalys公布的最新數據，小米手機第二季在日本市場的出貨量年增359%，市占率為6%，超越了三星和夏普。對此，小米集團總裁盧偉冰在其私人微博發文表示，「日本市場的突破還是非常困難，我們繼續加油。」

中國證券報指出，小米在日本市場的突破的確不易。日本智慧型手機市場長期以來由蘋果公司主導，同時，谷歌、夏普和三星等品牌也占重要地位。

研調機構IDC此前發布的2023年日本手機市場數據，蘋果、夏普、谷歌排名前三，三星排名第四，而聯想、京瓷並列第五，小米當時並未進入榜單。然而，小米在過去一年內取得顯著進步，這表明其在日本市場的策略正在奏效。

Canalys最新數據顯示，今年第二季日本手機市場排名前五分別為蘋果、谷歌、小米、夏普以及三星，市占分別為56%、12%、6%、5%、5%。小米指出，儘管已取得初步成功，但仍需進一步提高市占，同時，計畫將繼續向日本市場推出更具吸引力的產品。

新浪財經指出，小米於2019年正式進入日本市場，首款產品為Note 10。自那時起，小米開始逐步擴大在日本的市占，並透過不斷推出高性價比和高性能的產品來吸引消費者。例如，小米14 Ultra定價高達19萬9900日圓（約1355美元），遠超過中國市場定價，但依然取得不錯的成績。

有分析稱，小米的成功不僅在於其產品的高品質和高性能，還在於其精準的市場定位和有效的營銷策略。透過與當地合作夥伴的合作，深入了解日本消費者的偏好和需求，從而推出符合當地市場需求的產品。此外，小米也積極利用社群媒體和線上平台進行宣傳推廣，進一步提升了品牌知名度和用戶黏著度。

實際上，除了日本市場，小米在全球其他地區，包括歐洲、俄羅斯、印度、南美洲和中東等地的手機銷量也在穩步增長。這些地區的市場已經成為小米手機銷售的重要支柱。

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