我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

蘋果等4大客戶積極投片 台積電今年營收拚超標

記者尹慧中／綜合報導

台積電先進製程接單猛烈，在蘋果iPhone 16系列新機邁入上市前密集備貨期、輝達（NVIDIA）H系列晶片持續擴大出貨、超微（AMD）與高通AI PC處理器放量，以及超微MI300 AI晶片放大投片量挹注下，分析師陸續調高台積電展望，不僅本季美元營收拚再超標，2024年業績年增幅也將優於預期。

總計台積電受惠蘋果、超微、輝達、高通等四大客戶、六款熱門晶片投片量源源不絕挹注，帶動下半年營收急拉，2024年整體營運將比預期更強，全年營收年增率可望由公司原預期的26%至29%，調升至三成以上，上看31%至34%。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。不過，廣為外界熟知，台積電為iPhone 16系列新機處理器獨家代工廠，相關訂單將成為3奈米家族製程最大出海口，尤其今年iPhone 16系列可望全面採用全新A18與A18 Pro處理器，而非A18一款新晶片搭配前一代的A17處理器，更能顯著帶動先進製程用量與需求。

法人分析，全球有近2.7億支iPhone機齡逾四年，若在今年汰舊換新，需求超乎預期，台積電下半年營運受惠新機備貨，將較上半年顯著走強。

除iPhone 16系列新機邁入備貨旺季，輝達雖傳出最新Blackwell平台AI晶片大量出貨時程延後一季，惟既有Hopper平台H系列AI晶片需求持續強勁，輝達也擴大投片，同步引爆台積電先進製程接單熱轉。

另一方面，超微、高通這兩大客戶也錦上添花。其中，超微、高通在AI PC業務火力全開，近期紛紛擴大下單台積電。超微AI晶片業務更是傳來喜訊，上修今年MI300 AI晶片營收預估，執行長蘇姿丰高呼AI晶片需求「超乎預期」，業界預料也將更倚賴台積電先進製程。

台積電高度看好AI後市，董事長魏哲家於今年4月的法說會已上修AI訂單能見度與營收占比，其中，訂單能見度從原本預期的2027年拉長到2028年。

台積電 AI 晶片

上一則

寧德時代成都開首店 展示近百款合作車型

下一則

小米手機躋身日本市場前3名 市占率6%超越三星、夏普

延伸閱讀

蘋果傳明年初推iPhone SE 4 搭載OLED螢幕且支援AI功能

蘋果傳明年初推iPhone SE 4 搭載OLED螢幕且支援AI功能
「圍牆花園」屏障 輝達AI霸主地位 兩三年內難撼動

「圍牆花園」屏障 輝達AI霸主地位 兩三年內難撼動
南韓上半年對台記憶體出口 為何暴增2倍多？

南韓上半年對台記憶體出口 為何暴增2倍多？
晶片法2周年 鳳凰城市長發文提台積電學徒制

晶片法2周年 鳳凰城市長發文提台積電學徒制

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
市場觀察人士雅德尼（Ed Yardeni）認為，當前的全球股市重挫與1987年市場崩盤有些相似之處，當年儘管投資人憂心忡忡，經濟最終還是避免了下滑。（路透）

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

2024-08-05 19:23
馬斯克。（美聯社）

巴菲特早料到股市修正 馬斯克指他賣掉近半蘋果持股

2024-08-05 07:17

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差