「0首付」購房現象再現 中國多地方政府緊急發文示警風險

中媒「時代周刊」指出，中國多個社交平台再次掀起購房「0首付」的宣傳熱潮，引發各界熱議。不過，此舉引起中國多地官方注意，相繼發出警示風險文章，並指會導致購房者面臨更大的財務壓力。（中新社資料照）

房市持續低迷，有中媒指出，近期，在包含廣州、江蘇、河南 等地再度出現購房「零首付」宣傳，多個社群平台中出現不少房仲以購房者口吻發出「零首付拿下人生第一套房」等文章，以吸引流量。而此舉也引發中國多個地方政府的高度關注，並明確發出警告指出「零首付」的背後財務風險與壓力。機構認為，實際效果「0首付」為「噱頭」，在促成交易方面效果並不佳。

中國證券網指出，此輪「零首付」購屋的操作模式主要有，「高評高貸」即開發商或房產仲介虛增房產售價，使購屋合約價格高於實際成交價格，從銀行取得額外貸款 來支付頭期款；與金融機構合作，替客戶申請信用貸款作為首付款，實現「自己不掏一分錢就買房」。

然而，報導稱，實際上，「零首付」購屋背後存在多重風險。對於尚未批貸的購屋者，可能面臨著無法批貸的風險。同時，對於已經發生的違規貸款行為，也可能面臨被提前解除貸款合約，要求購房人提前全額還款的風險。

由於相關消息在中國網路上掀起巨大議論，這也引來中國官方注意，多個地方政府官方如廣西南寧與河南鄭州 等地因此相繼發出明確警告「零首付」風險的文章提醒。

南寧市住房及城鄉建設局表示，「零首付」購屋不僅可能增加購屋者的還款壓力，還潛藏著金融風險及法律風險。這種購屋模式由於缺乏首付此緩衝，使得貸款人直接承擔全部房價的債務，一旦市場波動或個人經濟狀況發生變化，將面臨較高的違約風險。

而鄭州市則透過官方平台「鄭州發布」進一步詳細闡述「零首付」購屋可能帶來的五大風險警示：首先是購屋者可能會因缺乏首付而承受更大的財務壓力，從而增加貸款違約的可能性；二是銀行和其他金融機構面臨更高的壞帳風險；三是房地產市場可能因這種高槓桿操作而變得不穩定；四是購屋者可能陷入複雜的法律糾紛，特別是在開發商未能按時交房或房屋品質有問題的情況下；五是「零首付」可能成為某些不良開發商吸引買家的手段，掩蓋了專案本身的財務或法律問題。

中國商報引述克而瑞分析師稱，「0首付」活動並不表示「一分錢首付都不出即可購房」，此類活動可分為開發商墊付首付、透過消費貸等方式支付首付以及「高評高貸」三種操作方式，由於這些操作是否合規有待商榷，因此容易被叫停。從實際效果來看，這類行銷活動多以「0首付」為「噱頭」，在促成交易方面效果並不佳。

另，有業內人士則提醒，借助高評房屋價格等違規行為實現「0首付」購房，不僅會增加購屋者貸款利息及抵押貸款月供還款負擔，屬於「騙貸」行為，若銀行在審批環節發現異常將不會批准貸款，並對購屋者個人信用造成負面影響。