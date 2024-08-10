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阿里電商潛利靚 投行調高目標價

記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴電商業務集團-淘天集團宣布對商家經營規則進行新一輪調整，自9月1日起，開始對商家收取0.6%的「基礎軟體服務費」，旗下二手電商平台閒魚也將對賣家收取0.6%至1%不等的服務費。這也代表淘系電商的變現能力又上了一個台階。

多家投行認定淘系電商未來會更加賺錢，並調升阿里目標價，這也讓阿里本月底在港股的雙重上市，更加受到期待。

鈦媒體報導，據第三方研究機構估算，阿里的這輪改革預計產生288億人民幣（約40.2億美元）左右新增收入，扣除支付環節的減免和年費對沖，最終可能實現的收入在人民幣百億左右，直接影響3%到5%的利潤

基礎軟體服務費本身就是行業通行的收費模式。京東、拼多多、抖音早已按照0.6%的費率，向入駐商家收取基礎技術服務費。

一般認為，淘天的這次改革並不是電商革命，而是針對性的補齊營運制度。

關於此次商戶政策變革，瑞銀在一份報告中直接表明，商家政策調整對淘天變現有顯著正收益貢獻，並相應調高了阿里巴巴的評級及目標價。

高盛研報稱，受益於此次商家經營政策調整，淘天集團本財季的GMV增長將重新加速，下半財年的稅息折舊及攤銷前（EBITA）利潤也將提升4%至14%，給予阿里「買入」評級，港股目標價港幣104元。

在高盛之外，多家中國投行也預測淘天集團的GMV將提升。

今年第1季阿里財報顯示，淘天集團GMV與前季相比呈兩位數增長，但廣告收入與前季相比僅增長5%，也就是說，淘系電商的訂單量增長迅猛，但落到口袋裡的實際收入卻沒跟上。阿里當時解釋稱，GMV增長主要來自淘寶，淘寶商家不繳納佣金，變現率不及預期。

不過，阿里的高管們也承諾，平台會透過一系列新舉措，將GMV增長更多地轉化為實在的收入增長。

電商 高盛 利潤

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