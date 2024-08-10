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中國CPI微升 低通膨格局仍不變

記者陳政錄／綜合報導
中國官方統計顯示，7月的核心CPI轉升0.3%，高於近10年同期平均水平。（本報資料照片）
中國官方統計顯示，7月的核心CPI轉升0.3%，高於近10年同期平均水平。（本報資料照片）

中國國家統計局9日公布，7月全國消費者物價指數（CPI）年增率為0.5%，漲幅較前月擴大0.3個百分點，創近五個月新高，也是連續第六個月正成長。學者認為，中國國內循環溫和回升，但居民收入和消費預期恢復仍需時間，預計今年維持「低通膨」格局不變。

生產者物價指數（PPI）方面，7月中國PPI年減0.8%，降幅與前月持平，連續第22個月呈現負成長。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，7月受部分地區高溫降雨天氣影響，鮮菜和雞蛋價格上漲，同時，暑期出遊需求較旺，機票、旅遊和賓館住宿價格漲幅均高於近十年同期平均水準，帶動CPI較前月成長。7月受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，PPI按月下降0.2%、按年下降0.8%

中國民生銀行首席經濟學家溫彬說，7月中國食品價格漲幅略超預期，除了美國等發達經濟體成長趨緩，使需求減弱，加上地緣政治緊張，當前中國工業企業依舊面臨需求不足問題，使PPI趨弱。他認為，中國PPI走出負區間仍需一段時間。

財信研究院副院長伍超明則說，中國國內「就業-收入-消費」循環逐漸暢通，但居民收入和消費預期恢復仍需時日，故今年低通膨格局不變，預計全年中國CPI年增率平均在0.4%左右，年底有望步入1%。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，中國國內物價繼續維持低位，反映國內供需尚未恢復平衡，有效需求不足，工業部門整體仍在降價促銷，企業擴張生產、投資意願整體偏弱，微觀主體不夠活躍，宏觀政策仍需要給予有力支持。

ING大中華區首席經濟學家宋林分析，未來幾個月中國通膨趨勢預料略有上升，但這不會妨礙進一步的貨幣寬鬆。在低通膨和信貸活動疲軟的情況下，有利於北京當局進一步放鬆貨幣政策。宋林並指，預計今年中國央行至少還會降息一次，如果全球降息加速，中國可能會有更多次降息。

2024年中國CPI、PPI年增率
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降息 貨幣 就業

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