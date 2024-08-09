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黑芝麻智能港股上市 首日「破發」暴跌27%

記者黃雅慧／綜合報導
中國智能汽車AI晶片第一股黑芝麻智能於8日在港交所掛牌上市。（中通社）
中國智能汽車AI晶片第一股黑芝麻智能於8日在港交所掛牌上市。（中通社）

中國智慧汽車AI晶片第一股黑芝麻智能於8日在港交所掛牌上市。發行價定為每股28港元，擬全球發3700萬股股份，籌資10.36億港元。包括小米、騰訊、吉利與上汽都是投資方。不過上市首日即「破發」（跌破發行價），盤中一度跌30%，最終跌27%作收。

黑芝麻智能成立於2016年，由中國清華大學校友單記章、劉衛紅創立，主要業務是自動駕駛產品及解決方案，旗下有華山系列高算力SoC（系統級晶片）和武當系列跨域SoC。為中國國內主要智駕晶片廠商之一。而該公司上市背景在於高階輔助駕駛的認可度和接受度愈來愈高。

在經營情況方面，隨著汽車智慧化程度上升，黑芝麻智能過去三年收入逐步上升。2021年至2023年間，公司年收入分別為6050萬元（人民幣，下同，約844.1萬美元）、1.65億元、3.12億元，今年第1季收入2750萬元（約383.7萬美元）。

但相較於營收，因為在研發的高度投入，虧損數額也擴大。在2021年至2023年，公司淨虧損分別為23.57億元、27.54億元、48.55億元，三年虧損總額約99.6億元。而由於大量研發，黑芝麻智能預計，2024年還將繼續產生經調整虧損淨額（非國際財務報告準則計量）及經營虧損。

值得注意的是，第一財經報導，黑芝麻智能所有SoC委託台積電製造，武當C12000和華山A2000製程均為7nm。黑芝麻智能也坦承，依賴台積電製造公司所有SoC有一定風險。

從市場競爭格局觀察，據弗若斯特沙利文報告，2023年中國國內收入排名前五的主要自動駕駛晶片廠商中，黑芝麻智能位於第五，市占率2.2%，分列前四的是Mobileye、輝達、德州儀器和地平線，市占率分別為27.5%、23.7%、4.8%和3.6%。

在黑芝麻之後，乘用車高級輔助駕駛（ADAS）和高階自動駕駛（AD）解決方案供應商地平線也於今年3月22日向港交所遞交了招股書，正式啟動IPO上市進程。此前，有媒體報導小馬智行或將於9月赴美IPO，但小馬智行方面並未正面證實。

中國智能汽車AI晶片第一股黑芝麻智能於8日在港交所掛牌上市。圖為早前黑芝麻智能的...
中國智能汽車AI晶片第一股黑芝麻智能於8日在港交所掛牌上市。圖為早前黑芝麻智能的工作人員在廣州車展展示一款車規級自動駕駛芯片。（新華社）

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