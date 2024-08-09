中芯、華虹財報 Q2淨利大減

中芯國際第2季淨利年減59%，預計第3季毛利率大升。（路透）

中國晶圓代工雙雄中芯國際、華虹半導體8日聯袂發布今年第2季財報，單季營收及毛利率 表現均優於原先預測，惟淨利潤 則分別較去年同期大減六至九成。然而，兩家公司對第3季指引都明顯樂觀，其中，中芯國際預估第3季營收將較第2季出現兩位數增長，毛利率將大幅改善。

中芯國際第2季營收19.01億美元，年增22%；淨利1.65億美元，年減59%、季增129%，仍優於市場預期；毛利率為13.9%，較去年同期跌6.4個百分點。中芯國際給予第3季營運指引，預期營收相比第2季增長13%至15%，毛利率將介於18%至20%，無論營收以及毛利率都較第2季大幅提升。

從地區來看，中芯國際第2季來自中國區的營收占比為 80.3%、美國區的占比為 16%、歐亞區占比為 3.7%。

中芯國際管理層指出，第2季營收和毛利率皆優於此前給出的指引，季內出貨211萬8吋晶圓約當量，與前季相比多18%，產能利用率由第1季的80.8%升至第2季的85.2%。平均銷售單價（ASP）因產品組合變動與前季相比下跌8%。資本支出由第1季的22.3億美元，攀升到第2季22.5億美元。管理層並稱，該公司將持續深耕晶圓製造，站在未來的角度安排今天的布局，擁抱直面而來的機遇與挑戰。

華虹半導體總裁唐均君在財報中表示，半導體市場正在經歷從底部開始的緩慢復甦，華虹產能利用率也較前季進一步提升，已接近全方位滿產。

他並稱，公司第二條12吋生產線的建設正在緊鑼密鼓地推進中，預計年底前可以試生產，屆時公司的產能及特色製程平台將得到進一步的拓展和提升、挖掘出更大的潛力。財報指出，第3季預計銷售收入約在5億美元至5.2億美元之間；預計毛利率約在10%至12%之間。