上半年減11% 中國進口車銷量連5個月衰退

受到中國國產車崛起影響，中國進口車市場持續低迷，上半年福斯汽車銷量降幅達到54.8%。(歐新社)

中國汽車工業協會（中汽協）發布的上半年中國進口車市場數據顯示，上半年累計銷售32.42萬輛，年減11.1%。其中福斯汽車銷量降幅達到54.8%。分析認為，受到中國國產車崛起與國際品牌本土化加速影響，進口車持續低迷，「去庫存」仍是2024年中國進口車主要任務。

中汽協數據指出，進口車在中國除今年1月銷量年增率大幅增長36.6%外，2至6月連五個月年增率都呈現兩位數下滑。

而銷量下滑帶來的效應便是進口車庫存進一步上升。中汽協稱，2024年進口車延續去庫存周期，6月銷量進一步下探，庫存深度升至6.6個月，創歷史新高。

在價格方面，近十年進口車報關單價呈現上升趨勢，2015年到2023年，進口車報關單價從25.21萬（人民幣，下同）提升到41萬左右。不過，中汽協最新統計顯示，3月進口車報關均價首次低於2023年平均報關單價後，6月進口車報關均價進一步下挫至39.8萬。顯示汽車業消費趨勢產生變化。

從品牌結構看，進口豪華車上半年銷量占比為90.58%，依然是銷量主力。豪華車上半年銷量為29.37萬輛，較上年同期下跌10.07%；非豪華車下跌17.94%，銷量為2.79萬輛。

具體到品牌，上半年凌志（Lexus）、豐田 和MINI銷量實現正增長。其中，豐田共銷售1.81萬輛，增幅達29.1%最大。

新能源汽車品項方面，今年上半年新能源進口車銷量為1.31萬輛，年減40.6%。其中純電動汽車下降32.3%，插電混動車型年減49.7%。中汽協分析，隨著中國汽車產業持續強大，電動化轉型改變市場需求結構，燃油車需求持續萎縮，進口燃油車需求也出現明顯下降。

不過，日本 三大車商7月在陸銷量則全面下跌。

據日本共同社報導，日本三大車商中，豐田7月在陸銷量14.34萬輛，年減6.1%。本田 為5.3萬輛，大減41.4%。日產為4.7萬輛，減少20.8%。這主要受到中國車企競爭，與轉向純電的汽車市場有關。