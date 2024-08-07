華為平板出貨全球排第3 緊追蘋果、三星

華為在2024年第2季平板電腦出貨量高達250萬台，穩居全球第三。(中新社資料照片)

市場調研機構Canalys發布最新數據顯示，2024年第2季全球平板電腦出貨量年增18%，達3590萬台。其中華為 穩居全球第三，出貨量達到250萬台，年增50.2%，在中國國產品牌中排名第一。

拚平板電腦市占，華為6日發布兩款新產品，其中MatePad Air售價2999元（人民幣，下同，約419美元）起。MatePad Pro則是搭載雙層OLED螢幕，售價4299元起。

華為終端BG CEO何剛介紹，華為平板全面搭載AI 大模型，透過端側算力和雲側昇騰算力，搭載支持盤古大模型。

此外，華為還公布智慧螢幕S5 Pro，搭載智慧雙晶片，支持華為靈犀指向遙控，售價6499元起。

快科技報導，數據顯示，今年第2季，蘋果平板出貨量1390萬台，全球市占38.7%，繼續在全球平板電腦市場保持領先。得益於旗艦型號的強勁出貨和亞太地區新興市場 需求的增長，三星第2季出貨量為677萬台，年增12.7%，排名第二。

華為憑藉在中國境內及歐中非（EMEA）市場需求的推動，出貨量達到250萬台，穩居第三，年增50.2%，在中國國產品牌中排名第一。

排名第四的聯想加強全球業務，出貨量為248萬台，年增16.3%。小米以顯著的106.4%增長率，和214萬台出貨量超過了亞馬遜，排名第五。

Canalys分析師Kieren Jessop表示，經歷了艱難2023年後，2024年上半年平板電腦行業表現良好，預計下半年會進一步好轉。顯示技術和AI功能等領域的創新必將進一步吸引消費者的關注，尤其是高階平板電腦。

Kieren Jessop指出，由於中國境內廠商採取積極的市場策略，提高平板電腦在中國市場的普及率，中國平板電腦市場呈現出強勁的增長趨勢。

隨著這些廠商瞄準國際市場，中東、中歐和東歐等地區的出貨量也在上升。